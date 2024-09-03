https://1prime.ru/20240903/putin-851315099.html

"Враги не захотят этого слышать". В Британии восхитились политикой Путина

"Враги не захотят этого слышать". В Британии восхитились политикой Путина - 03.09.2024, ПРАЙМ

"Враги не захотят этого слышать". В Британии восхитились политикой Путина

Россия при Путине успешно восстановилась после упадка в 1990-е годы и на данный момент является одной из самых успешных стран в мире, заявил бывший член... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T22:35+0300

2024-09-03T22:35+0300

2024-09-03T22:35+0300

политика

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия при Путине успешно восстановилась после упадка в 1990-е годы и на данный момент является одной из самых успешных стран в мире, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего шоу на Youtube.Он заявил, что когда Путин пришел к власти в России, она находилась в плачевном состоянии, а западные олигархи "обчищали её карманы" прямо из-под носа у Ельцина. Россия полностью преобразилась за 21 год его правления, став успешной и процветающей страной."Я уверен, что враги не хотят этого слышать, но достаточно посмотреть на данные о развитии России. На самом деле, среднестатистический россиянин или китаец живет лучше, чем среднестатистический европеец!" — считает Галлоуэй.Политик также отметил, что многие люди из его окружения разделяют точку зрения о том, что Владимир Путин как президент РФ стоит за свой народ.

https://1prime.ru/20240903/velikobritaniya-851314520.html

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владимир путин, россия, политика