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"Враги не захотят этого слышать". В Британии восхитились политикой Путина - 03.09.2024, ПРАЙМ
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"Враги не захотят этого слышать". В Британии восхитились политикой Путина
"Враги не захотят этого слышать". В Британии восхитились политикой Путина - 03.09.2024, ПРАЙМ
"Враги не захотят этого слышать". В Британии восхитились политикой Путина
Россия при Путине успешно восстановилась после упадка в 1990-е годы и на данный момент является одной из самых успешных стран в мире, заявил бывший член... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T22:35+0300
2024-09-03T22:35+0300
политика
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия при Путине успешно восстановилась после упадка в 1990-е годы и на данный момент является одной из самых успешных стран в мире, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего шоу на Youtube.Он заявил, что когда Путин пришел к власти в России, она находилась в плачевном состоянии, а западные олигархи "обчищали её карманы" прямо из-под носа у Ельцина. Россия полностью преобразилась за 21 год его правления, став успешной и процветающей страной."Я уверен, что враги не хотят этого слышать, но достаточно посмотреть на данные о развитии России. На самом деле, среднестатистический россиянин или китаец живет лучше, чем среднестатистический европеец!" — считает Галлоуэй.Политик также отметил, что многие люди из его окружения разделяют точку зрения о том, что Владимир Путин как президент РФ стоит за свой народ.
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владимир путин, россия, политика
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, политика
22:35 03.09.2024
 
"Враги не захотят этого слышать". В Британии восхитились политикой Путина

Галлоуэй: Россия при Путине стала одной из самых успешных стран в мире

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия при Путине успешно восстановилась после упадка в 1990-е годы и на данный момент является одной из самых успешных стран в мире, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего шоу на Youtube.
Он заявил, что когда Путин пришел к власти в России, она находилась в плачевном состоянии, а западные олигархи "обчищали её карманы" прямо из-под носа у Ельцина. Россия полностью преобразилась за 21 год его правления, став успешной и процветающей страной.
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"Я уверен, что враги не хотят этого слышать, но достаточно посмотреть на данные о развитии России. На самом деле, среднестатистический россиянин или китаец живет лучше, чем среднестатистический европеец!" — считает Галлоуэй.
Политик также отметил, что многие люди из его окружения разделяют точку зрения о том, что Владимир Путин как президент РФ стоит за свой народ.
 
ПолитикаВладимир ПутинРОССИЯполитика
 
 
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