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США близки к соглашению о том, чтобы дать Украине ракеты JASSM
США близки к соглашению о том, чтобы дать Украине ракеты JASSM - 03.09.2024, ПРАЙМ
США близки к соглашению о том, чтобы дать Украине ракеты JASSM
США близки к соглашению по передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, но Киеву придется подождать решение технических вопросов несколько месяцев,... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T14:55+0300
2024-09-03T14:55+0300
2024-09-03T14:55+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. США близки к соглашению по передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, но Киеву придется подождать решение технических вопросов несколько месяцев, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Ранее представители Совета национальной безопасности Белого дома не стали комментировать сообщения СМИ о том, что администрация США рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет большой дальности.Как сообщает агентство, осенью США планируют объявить о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Украине. Однако источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.Один из чиновников также отметил, что были приняты меры, чтобы JASSM можно было запускать с истребителей, которые не производятся на Западе и имеются у Украины.
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сша, украина, ракеты
Вооружения, США, УКРАИНА, ракеты
США близки к соглашению о том, чтобы дать Украине ракеты JASSM
США близки к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. США близки к соглашению по передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, но Киеву придется подождать решение технических вопросов несколько месяцев, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Ранее представители Совета национальной безопасности Белого дома не стали комментировать сообщения СМИ о том, что администрация США рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет большой дальности.
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Как сообщает агентство, осенью США планируют объявить о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Украине. Однако источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.
Один из чиновников также отметил, что были приняты меры, чтобы JASSM можно было запускать с истребителей, которые не производятся на Западе и имеются у Украины.