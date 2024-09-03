https://1prime.ru/20240903/rakety-851313072.html

Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины

Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины - 03.09.2024, ПРАЙМ

Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины

Пентагон сообщил РИА Новости, что у него нет изменений в политике передачи ракет Украине. Таким образом в министерстве опровергли информацию СМИ о том, что США... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T19:01+0300

2024-09-03T19:01+0300

2024-09-03T19:01+0300

вооружения

ракеты

пентагон

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 3 сен — ПРАЙМ. Пентагон сообщил РИА Новости, что у него нет изменений в политике передачи ракет Украине. Таким образом в министерстве опровергли информацию СМИ о том, что США близки к соглашению о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM."Я не видел ничего, что указывало бы на изменение какой-либо политики", — сообщил представитель Пентагона РИА Новости, отвечая на запрос о комментариях относительно возможных изменений в политике предоставления дальнобойных ракет.. Ранее Reuters, ссылаясь на американских чиновников, сообщило, что США приближаются к соглашению о передаче Украине JASSM. Однако Киеву придётся подождать несколько месяцев, так как Вашингтону необходимо решить технические вопросы. По информации агентства, осенью США объявят о включении дальнобойных ракет JASSM в пакет помощи Украине. Однако источники уточнили, что окончательное решение по этому поводу ещё не принято.Россия убеждена, что поставки оружия Украине затрудняют процесс мирного урегулирования и напрямую вовлекают страны НАТО в этот конфликт.

https://1prime.ru/20240903/rakety-851306548.html

пентагон

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ракеты, пентагон, сша, украина