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Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240903/rakety-851313072.html
Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины
Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины - 03.09.2024, ПРАЙМ
Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины
Пентагон сообщил РИА Новости, что у него нет изменений в политике передачи ракет Украине. Таким образом в министерстве опровергли информацию СМИ о том, что США... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T19:01+0300
2024-09-03T19:01+0300
вооружения
ракеты
пентагон
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ВАШИНГТОН, 3 сен — ПРАЙМ. Пентагон сообщил РИА Новости, что у него нет изменений в политике передачи ракет Украине. Таким образом в министерстве опровергли информацию СМИ о том, что США близки к соглашению о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM."Я не видел ничего, что указывало бы на изменение какой-либо политики", — сообщил представитель Пентагона РИА Новости, отвечая на запрос о комментариях относительно возможных изменений в политике предоставления дальнобойных ракет.. Ранее Reuters, ссылаясь на американских чиновников, сообщило, что США приближаются к соглашению о передаче Украине JASSM. Однако Киеву придётся подождать несколько месяцев, так как Вашингтону необходимо решить технические вопросы. По информации агентства, осенью США объявят о включении дальнобойных ракет JASSM в пакет помощи Украине. Однако источники уточнили, что окончательное решение по этому поводу ещё не принято.Россия убеждена, что поставки оружия Украине затрудняют процесс мирного урегулирования и напрямую вовлекают страны НАТО в этот конфликт.
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ракеты, пентагон, сша, украина
Вооружения, ракеты, Пентагон, США, УКРАИНА
19:01 03.09.2024
 
Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины

Пентагон: изменений в политике по передаче ракет большой дальности Украине нет

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 3 сен — ПРАЙМ. Пентагон сообщил РИА Новости, что у него нет изменений в политике передачи ракет Украине. Таким образом в министерстве опровергли информацию СМИ о том, что США близки к соглашению о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM.
"Я не видел ничего, что указывало бы на изменение какой-либо политики", — сообщил представитель Пентагона РИА Новости, отвечая на запрос о комментариях относительно возможных изменений в политике предоставления дальнобойных ракет..
Флаг США
США близки к соглашению о том, чтобы дать Украине ракеты JASSM
14:55
Ранее Reuters, ссылаясь на американских чиновников, сообщило, что США приближаются к соглашению о передаче Украине JASSM. Однако Киеву придётся подождать несколько месяцев, так как Вашингтону необходимо решить технические вопросы.
По информации агентства, осенью США объявят о включении дальнобойных ракет JASSM в пакет помощи Украине. Однако источники уточнили, что окончательное решение по этому поводу ещё не принято.
Россия убеждена, что поставки оружия Украине затрудняют процесс мирного урегулирования и напрямую вовлекают страны НАТО в этот конфликт.
 
ВооруженияракетыПентагонСШАУКРАИНА
 
 
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