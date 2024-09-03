Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша намерена поставить "мировой рекорд" по военным расходам - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240903/raskhody-851304017.html
Польша намерена поставить "мировой рекорд" по военным расходам
Польша намерена поставить "мировой рекорд" по военным расходам - 03.09.2024, ПРАЙМ
Польша намерена поставить "мировой рекорд" по военным расходам
Польша в будущем году поставит "мировой рекорд" по оборонным расходам, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, выступая на выставке... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T13:30+0300
2024-09-03T13:30+0300
польша
расходы на оборону
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a0c288823555d66a8f55f79e2ed4e92b.jpg
ВАРШАВА, 3 сен - ПРАЙМ. Польша в будущем году поставит "мировой рекорд" по оборонным расходам, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, выступая на выставке вооружения в Кельцах. "Будущий год - это будет 4,7% ВВП, направленные на оборону. Абсолютный рекорд, рекорд мира, который установит Польша", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что оборонные расходы в основном направят на закупки вооружения и военной техники. "Это в основном деньги, которые предназначены на закупки как в польской, так и в иностранной оборонной промышленности", - сказал министр. На текущий год в бюджете Польше уже запланированы рекордные расходы на оборону на уровне 4,1% ВВП. В конце августа радиостанция RMF FM сообщала, что правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП. В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3%. ВВП. Это Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. При этом две третьих стран альянса отвечают требованиям расходов на уровне 2%.
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ed3d1e9095b38b780a5f5fdf2ff7611e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, расходы на оборону
ПОЛЬША, расходы на оборону
13:30 03.09.2024
 
Польша намерена поставить "мировой рекорд" по военным расходам

Косиняк-Камыш: Польша в 2025 году поставит "мировой рекорд" по военным расходам

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 3 сен - ПРАЙМ. Польша в будущем году поставит "мировой рекорд" по оборонным расходам, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, выступая на выставке вооружения в Кельцах.
"Будущий год - это будет 4,7% ВВП, направленные на оборону. Абсолютный рекорд, рекорд мира, который установит Польша", - сказал Косиняк-Камыш.
Он отметил, что оборонные расходы в основном направят на закупки вооружения и военной техники.
"Это в основном деньги, которые предназначены на закупки как в польской, так и в иностранной оборонной промышленности", - сказал министр.
На текущий год в бюджете Польше уже запланированы рекордные расходы на оборону на уровне 4,1% ВВП.
В конце августа радиостанция RMF FM сообщала, что правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП.
В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3%. ВВП. Это Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. При этом две третьих стран альянса отвечают требованиям расходов на уровне 2%.
 
ПОЛЬШАрасходы на оборону
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала