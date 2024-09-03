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Польша намерена поставить "мировой рекорд" по военным расходам

Польша намерена поставить "мировой рекорд" по военным расходам - 03.09.2024, ПРАЙМ

Польша намерена поставить "мировой рекорд" по военным расходам

Польша в будущем году поставит "мировой рекорд" по оборонным расходам, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, выступая на выставке... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T13:30+0300

2024-09-03T13:30+0300

2024-09-03T13:30+0300

польша

расходы на оборону

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ВАРШАВА, 3 сен - ПРАЙМ. Польша в будущем году поставит "мировой рекорд" по оборонным расходам, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, выступая на выставке вооружения в Кельцах. "Будущий год - это будет 4,7% ВВП, направленные на оборону. Абсолютный рекорд, рекорд мира, который установит Польша", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что оборонные расходы в основном направят на закупки вооружения и военной техники. "Это в основном деньги, которые предназначены на закупки как в польской, так и в иностранной оборонной промышленности", - сказал министр. На текущий год в бюджете Польше уже запланированы рекордные расходы на оборону на уровне 4,1% ВВП. В конце августа радиостанция RMF FM сообщала, что правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП. В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3%. ВВП. Это Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. При этом две третьих стран альянса отвечают требованиям расходов на уровне 2%.

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польша, расходы на оборону