https://1prime.ru/20240903/rosneft-851287811.html

ФРГ продлила внешнее управление над активами Роснефти

ФРГ продлила внешнее управление над активами Роснефти - 03.09.2024, ПРАЙМ

ФРГ продлила внешнее управление над активами Роснефти

Власти Германии продлили внешнее управление активами российской государственной компании "Роснефть" до 10 марта 2025 года, сообщается в заявлении министерства... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T06:19+0300

2024-09-03T06:19+0300

2024-09-03T06:19+0300

энергетика

роснефть

германия

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82910/50/829105036_0:207:3071:1934_1920x0_80_0_0_74e2be38059fc74ab90c962d605d99a9.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Власти Германии продлили внешнее управление активами российской государственной компании "Роснефть" до 10 марта 2025 года, сообщается в заявлении министерства экономики Германии на сайте ведомства. "Правительство Германии продлевает (...) срок действия постановления об внешнем управлении над компаниями Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH до 10 марта 2025 года. Тем самым, Rosneft Deutschland остается под контролем Федерального сетевого агентства", - говорится в заявлении. Продление далее аргументируется тем, что "Роснефть" "убедительно" продемонстрировала, что продажа Rosneft Deutschland активно продвигается и должна быть завершена до конца года. "Продление срока действия постановления о внешнем управлении является мерой против прогнозируемых рисков для надежности поставок. В частности, постановление продолжает гарантировать поставки в федеральные земли Берлин и Бранденбург", - говорится далее. Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В марте агентство DPA со ссылкой на заявление министерства экономики страны сообщало, что правительство Германии пока воздерживается от национализации активов "Роснефти" и продлевает внешнее управление на шесть месяцев. А 28 августа Рейтер со ссылкой на представителя министерства писал, что правительство Германии примет решение о будущих шагах в отношении активов "Роснефти" в Германии к 10 сентября. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.

https://1prime.ru/20230314/840068211.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роснефть, германия, санкции против рф