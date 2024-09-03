https://1prime.ru/20240903/rosobrnadzor-851287267.html

Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы

Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы - 03.09.2024, ПРАЙМ

Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы

Рособрнадзор подтвердил, что намерен на законодательном уровне закрепить норму, согласно которой блогеры и коучи будут обязаны получать лицензию на ведение... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T05:37+0300

2024-09-03T05:37+0300

2024-09-03T05:37+0300

образование

https://cdnn.1prime.ru/img/84115/76/841157602_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_0b746851922545d700427b2ea7e00c7d.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Рособрнадзор подтвердил, что намерен на законодательном уровне закрепить норму, согласно которой блогеры и коучи будут обязаны получать лицензию на ведение образовательной деятельности в интернете. Ранее "Известия" писали, что онлайн-деятелей могут обязать разрабатывать и утверждать свои курсы и тренинги по госстандартам российского образования. "Рособрнадзор предлагает в Федеральном законе № 273-ФЗ закрепить норму, которая обяжет индивидуальных предпринимателей (в том числе блогеров, осуществляющих деятельность, подпадающую под признаки образовательной деятельности), осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, получать лицензию, сведения о которой будут содержаться в реестре лицензий Рособрнадзора", - указывается в сообщении. В Рособрнадзоре сообщили, что сейчас на ИП и организации, проводящие онлайн-тренинги, семинары или курсы личностного развития, приходят много жалоб от граждан. Поводами для претензий становятся осуществление образовательной деятельности без лицензии, реализация программы не в полном объеме, низкий уровень качества преподавания, оказываемых услуг и ряд других. В Рособрнадзоре подчеркнули, что в сети осуществляется "подмена понятий", когда деятельность в сфере образования подменяют онлайн-тренингами, семинарами, курсами личностного развития, психологическими тренингами. "Реализуемая деятельность в интернет-пространстве, которая в настоящее время широко распространена, осуществляется гражданами, в лучшем случае зарегистрированными как "самозанятые", и ничего общего с образовательной деятельностью не имеет", - указали в ведомстве. Там подчеркнули, что часто это является откровенным мошенничеством, предоставлением "околонаучных" знаний или знаний, которые противоречат современной науке, духовно-нравственным ценностям, а в ряде случаев причиняют вред здоровью и психике человека. Кроме того, в Рособрнадзоре рассказали, что в отношении юридических лиц, ИП, которые имеют лицензию, уже осуществляются надзорные, профилактические мероприятия в рамках федерального госконтроля в сфере образования.

https://1prime.ru/20230717/841100335.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

образование