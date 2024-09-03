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Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы
Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы - 03.09.2024, ПРАЙМ
Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы
Рособрнадзор подтвердил, что намерен на законодательном уровне закрепить норму, согласно которой блогеры и коучи будут обязаны получать лицензию на ведение... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T05:37+0300
2024-09-03T05:37+0300
образование
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Рособрнадзор подтвердил, что намерен на законодательном уровне закрепить норму, согласно которой блогеры и коучи будут обязаны получать лицензию на ведение образовательной деятельности в интернете. Ранее "Известия" писали, что онлайн-деятелей могут обязать разрабатывать и утверждать свои курсы и тренинги по госстандартам российского образования. "Рособрнадзор предлагает в Федеральном законе № 273-ФЗ закрепить норму, которая обяжет индивидуальных предпринимателей (в том числе блогеров, осуществляющих деятельность, подпадающую под признаки образовательной деятельности), осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, получать лицензию, сведения о которой будут содержаться в реестре лицензий Рособрнадзора", - указывается в сообщении. В Рособрнадзоре сообщили, что сейчас на ИП и организации, проводящие онлайн-тренинги, семинары или курсы личностного развития, приходят много жалоб от граждан. Поводами для претензий становятся осуществление образовательной деятельности без лицензии, реализация программы не в полном объеме, низкий уровень качества преподавания, оказываемых услуг и ряд других. В Рособрнадзоре подчеркнули, что в сети осуществляется "подмена понятий", когда деятельность в сфере образования подменяют онлайн-тренингами, семинарами, курсами личностного развития, психологическими тренингами. "Реализуемая деятельность в интернет-пространстве, которая в настоящее время широко распространена, осуществляется гражданами, в лучшем случае зарегистрированными как "самозанятые", и ничего общего с образовательной деятельностью не имеет", - указали в ведомстве. Там подчеркнули, что часто это является откровенным мошенничеством, предоставлением "околонаучных" знаний или знаний, которые противоречат современной науке, духовно-нравственным ценностям, а в ряде случаев причиняют вред здоровью и психике человека. Кроме того, в Рособрнадзоре рассказали, что в отношении юридических лиц, ИП, которые имеют лицензию, уже осуществляются надзорные, профилактические мероприятия в рамках федерального госконтроля в сфере образования.
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5
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7 495 645-6601
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образование
образование
05:37 03.09.2024
 
Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы

Рособрнадзор хочет обязать блогеров лицензировать свои онлайн-курсы из-за жалоб

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНоутбук
Ноутбук - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Рособрнадзор подтвердил, что намерен на законодательном уровне закрепить норму, согласно которой блогеры и коучи будут обязаны получать лицензию на ведение образовательной деятельности в интернете.
Ранее "Известия" писали, что онлайн-деятелей могут обязать разрабатывать и утверждать свои курсы и тренинги по госстандартам российского образования.
"Рособрнадзор предлагает в Федеральном законе № 273-ФЗ закрепить норму, которая обяжет индивидуальных предпринимателей (в том числе блогеров, осуществляющих деятельность, подпадающую под признаки образовательной деятельности), осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, получать лицензию, сведения о которой будут содержаться в реестре лицензий Рособрнадзора", - указывается в сообщении.
Хакер за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2023
Россиян предупредили о мошеннической схеме с платными "онлайн-курсами"
17 июля 2023, 11:07
В Рособрнадзоре сообщили, что сейчас на ИП и организации, проводящие онлайн-тренинги, семинары или курсы личностного развития, приходят много жалоб от граждан.
Поводами для претензий становятся осуществление образовательной деятельности без лицензии, реализация программы не в полном объеме, низкий уровень качества преподавания, оказываемых услуг и ряд других.
В Рособрнадзоре подчеркнули, что в сети осуществляется "подмена понятий", когда деятельность в сфере образования подменяют онлайн-тренингами, семинарами, курсами личностного развития, психологическими тренингами.
"Реализуемая деятельность в интернет-пространстве, которая в настоящее время широко распространена, осуществляется гражданами, в лучшем случае зарегистрированными как "самозанятые", и ничего общего с образовательной деятельностью не имеет", - указали в ведомстве. Там подчеркнули, что часто это является откровенным мошенничеством, предоставлением "околонаучных" знаний или знаний, которые противоречат современной науке, духовно-нравственным ценностям, а в ряде случаев причиняют вред здоровью и психике человека.
Кроме того, в Рособрнадзоре рассказали, что в отношении юридических лиц, ИП, которые имеют лицензию, уже осуществляются надзорные, профилактические мероприятия в рамках федерального госконтроля в сфере образования.
 
образование
 
 
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