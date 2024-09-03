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Рубль укрепился, акции упали

Рубль укрепился, акции упали - 03.09.2024, ПРАЙМ

Рубль укрепился, акции упали

В понедельник, 3 сентября, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 1,36%, до 98,15 рубля, евро/рубль - на 1,21%, до 89,20 рубля, юань/рубль - на 12,04... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T08:46+0300

2024-09-03T08:46+0300

2024-09-03T08:46+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. В понедельник, 3 сентября, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 1,36%, до 98,15 рубля, евро/рубль - на 1,21%, до 89,20 рубля, юань/рубль - на 12,04 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы на 3 сентября: доллар - 90,0013 рубля/$1, евро - 99,2613 рубля/€1. Рубль укрепился, несмотря на небольшой рост нефтяных котировок и индекса доллара. Курс доллара опустился ниже 90 рубля, продолжая консолидироваться вокруг психологического уровня. Временное укрепление рубля или нет, сказать сложно. Валютный рынок изолирован от внешнего мира с помощью санкций, поэтому курс рубля будет таким, каким выгоден ЦБ России, экспортерам и импортерам. По итогам дня баррель Brent повысился на 0,29%, до 77,22 доллара. Рынок находится под влиянием разнонаправленных факторов, что отражается на волатильности котировок.Отскок вверх слабый, поскольку рынок оценивает данные из Китая, указывающие на продолжающийся экономический спад крупнейшего импортера нефти. Также трейдеры следят за ситуацией в Ливии, где возникли проблемы с добычей и экспортом нефти.Согласно опубликованной статистике, производственная активность в стране в августе продолжила снижаться. Официальный индекс PMI в обрабатывающей промышленности упал до 49,1, что ниже ожиданий рынка и является шестимесячным минимумом. Это усиливает опасения относительно замедления спроса на нефть со стороны китайской экономики. Россия, по заявлению вице-премьера Александра Новака, к концу августа выполнила свои обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+. Это произошло после превышения квот в первом полугодии, которое Россия обещала компенсировать до сентября 2025 года.В фокусе внимания трейдеров также находятся ожидания относительно денежно-кредитной политики ФРС США. Предстоящая публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе может дать сигналы о возможном снижении процентных ставок. Перспектива более мягкой монетарной политики способна оказать поддержку ценам на нефть, стимулируя экономическую активность и спрос на энергоносители.В краткосрочной перспективе важным индикатором для рынка станет публикация производственного индекса деловой активности ISM в США. Эти данные могут повлиять на настроения инвесторов и динамику нефтяных котировок в ближайшие дни.Во вторник, 3 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 77,23 доллара. Пока цена находится ниже 78,80 доллара, есть риски уйти к 75,75 доллара. По рублю очень интересная ситуация с технической точки зрения. Следим за уровнем 87,75 рубля. До него можем сходить в рамках коррекции. Если он не устоит, значит, идем обратно к 85 рублям. Поскольку торги проходят на внебиржевом рынке, то отклонения по цене могут быть в любую сторону от 85 до 95 рублей.Российский фондовый рынок продемонстрировал сильное падение, обновив минимумы с мая 2023 года. Индекс Мосбиржи упал на 3,97%, до 2545 п., индекс РТС - на 2,71%, до 890,82 п. Если смотреть рыночную ситуацию по объемам на фьючерсах на индекс Мосбиржи, то активные продажи акций начались с конца июля. Уровень 2650 п. не устоял. У розничных инвесторов сдали нервы, что инвесторы стали закрывать длинные позиции, чтобы не потерять прибыль за последние два года.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, биржевые торги