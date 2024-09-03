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Рубль усилил снижение на Мосбирже

Рубль усилил снижение на Мосбирже - 03.09.2024, ПРАЙМ

Рубль усилил снижение на Мосбирже

Курс рубля во вторник усиливает снижение против юаня, китайская валюта обновляет максимумы с 21 августа в условиях очень высоких ставок по юаням на российском... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T17:21+0300

2024-09-03T17:21+0300

2024-09-03T17:21+0300

экономика

мосбиржа

рубль

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник усиливает снижение против юаня, китайская валюта обновляет максимумы с 21 августа в условиях очень высоких ставок по юаням на российском рынке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.11 мск растет на 4 копейки, до 12,09 рубля. Повышение составляет 0,3%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,99-12,23 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 65,9 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 88,08 рубля (-1,42%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,29 против 7,12 на форексе (премия в 2,4%). РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню на Московской бирже в начале первой осенней недели остается под давлением и усиливает во вторник снижение. При этом курс китайской валюты закрепляется выше психологической отметки 12 рублей и обновляет максимумы за две недели. "Китайская валюта установила двухнедельный максимум около 12,23 рубля и перешла к консолидации, немного не дойдя до трехмесячной вершины, которая была установлена 21 августа", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Рост курса юаня к рублю - всего лишь сокращение большого отставания курса китайской валюты от других, считает он. "Оно образовалось на Мосбирже из-за введенных против нее санкций США. На межбанковском и мировом рынке юань стоит существенно дороже, чем на российской бирже. Поэтому фьючерсы на другие рублевые валютные пары продолжают заметно снижаться", - говорит Бабин. Игроки рынка отмечают дефицит юаневой ликвидности на российском рынке. В частности, объем операций "валютный своп" по продаже Центробанком РФ юаней за рубли держится на рекордно высоком уровне около 35 миллиардов юаней ежедневно. Как отмечают эксперты, в моменте процентная ставка "овернайт" по юаням "улетала" в район 226,15%/266% годовых (размещение/привлечение банками юаней). Дефицит офшорных юаней продолжает влиять на ставки свопов, отмечает Сергей Коныгин из банка "Синара". "В отсутствие биржевых своп-сделок с евро и долларами банки используют юаневую ликвидность, чтобы сбалансировать открытые валютные позиции. Следовательно, высокая волатильность ставок на денежном рынке, вероятнее всего, сохранится", - добавляет он. ПРОГНОЗЫ Дефицит юаневой ликвидности ведет к тому, что рубль ослабевает, и вполне возможно, что 13 рублей за юань мы увидим к концу этой недели, рассуждает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". "По парам доллар, евро-рубль ждать сильного ослабления рубля не приходится из-за того, что сам доллар, скорее всего, в ближайшее время будет ослабевать. На заседании ФРС в сентябре ставка будет снижена, и доллар тоже будет ослабевать, в том числе к рублю, косвенно. Поэтому на горизонте ближайших дней на валютном рынке будет сохраняться диапазон 86-87 рублей за доллар и 95-95,5 рубля за евро", - добавляет он. Бабин из "БКС Мир инвестиций" в базовом сценарии ожидает повышение юаня на этой неделе в район сильного сопротивления 12,4–12,5 рубля.

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мосбиржа, рубль