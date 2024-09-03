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Турция нарастила поставки рыбы в Россию до исторического максимума

Турция нарастила поставки рыбы в Россию до исторического максимума - 03.09.2024, ПРАЙМ

Турция нарастила поставки рыбы в Россию до исторического максимума

Турция за семь месяцев текущего года увеличила поставки рыбы в Россию до максимума, следует из расчетов РИА Новости по данным турецкой статслужбы. | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T19:38+0300

2024-09-03T19:38+0300

2024-09-03T19:38+0300

экономика

турция

россия

рыба

поставки

импорт

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Турция за семь месяцев текущего года увеличила поставки рыбы в Россию до максимума, следует из расчетов РИА Новости по данным турецкой статслужбы. За первые семь месяцев текущего года объём российских закупок составил рекордные 190,5 миллиона долларов, что на 15 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года (175 миллионов долларов). Уже четвёртый год подряд Россия остаётся основным покупателем этой продукции у Турции. Однако в 2020 году лидером были Нидерланды, а сейчас они занимают лишь третье место с объёмом закупок в 98 миллионов долларов. На втором месте — Италия с объёмом закупок в 132 миллиона долларов.Российские импортёры в основном закупали турецкую форель на сумму 158,8 миллиона долларов, лаврак на 11 миллионов и карасей на 8,3 миллиона. В середине лета объём закупок достиг максимума с августа прошлого года — 37,4 миллиона долларов против 27,8 миллиона месяцем ранее.

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турция, россия, рыба, поставки, импорт