Рынку ничего не помогает

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в свободном падении — пробиты годовые поддержки, бенчмарк упал еще на 4% и приблизился к 2520 п. С пика года обвал уже свыше 28%, и это самое большая коррекция по темпам и продолжительности в истории рынка. Политика ЦБ жесткая, геополитика острая, а лазейки для выхода нерезидентов из российских бумаг, видимо, не все закрыты. На таком фоне остается лишь ждать исчерпания навеса акций с внешнего контура. Когда произойдет разворот, сказать сложно, но он может быть стремительным..Сильнее рынка — акции "Мечел" (+3,4%). Вчера они шли наперекор рухнувшему рынку, но там ранее уже был свой обвал. Видим технический отскок на фоне прежней экстремальной перепроданности. Курс из-под 100 рублей уже у 111 рублей, а спекулятивно и технически есть вариант еще повыше, скажем, к 120 рублям.Слабее рынка — акции ФСК-Россети (-11%). Обвал на минимумы октября 2022 г. Акции не сильно ликвидные, а фундаментально там, скорее всего, не будет дивидендов в ближайшие три года. Поддержка видится лишь на 7,4 коп., и только потом может быть отскок.Рубль закрыл первый день осени по нулям относительно юаня: пара CNY/RUB осталась под 12,05. А вот внебиржевые доллар и евро сильно упали на 1,3% и 1,5%: 90 и под 99,3 соответственно. Все в рамках ожиданий на фоне сигналов с фьючерсного рынка, где по-прежнему доллар и евро ниже внебиржевых уровней.
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в свободном падении — пробиты годовые поддержки, бенчмарк упал еще на 4% и приблизился к 2520 п. С пика года обвал уже свыше 28%, и это самое большая коррекция по темпам и продолжительности в истории рынка. Политика ЦБ жесткая, геополитика острая, а лазейки для выхода нерезидентов из российских бумаг, видимо, не все закрыты. На таком фоне остается лишь ждать исчерпания навеса акций с внешнего контура. Когда произойдет разворот, сказать сложно, но он может быть стремительным..
Сильнее рынка — акции "Мечел" (+3,4%). Вчера они шли наперекор рухнувшему рынку, но там ранее уже был свой обвал. Видим технический отскок на фоне прежней экстремальной перепроданности. Курс из-под 100 рублей уже у 111 рублей, а спекулятивно и технически есть вариант еще повыше, скажем, к 120 рублям.
Слабее рынка — акции ФСК-Россети (-11%). Обвал на минимумы октября 2022 г. Акции не сильно ликвидные, а фундаментально там, скорее всего, не будет дивидендов в ближайшие три года. Поддержка видится лишь на 7,4 коп., и только потом может быть отскок.
Рубль закрыл первый день осени по нулям относительно юаня: пара CNY/RUB осталась под 12,05. А вот внебиржевые доллар и евро сильно упали на 1,3% и 1,5%: 90 и под 99,3 соответственно. Все в рамках ожиданий на фоне сигналов с фьючерсного рынка, где по-прежнему доллар и евро ниже внебиржевых уровней.
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