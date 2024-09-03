Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынку ничего не помогает - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240903/rynok-851292535.html
Рынку ничего не помогает
Рынку ничего не помогает - 03.09.2024, ПРАЙМ
Рынку ничего не помогает
Индекс Мосбиржи в свободном падении — пробиты годовые поддержки, бенчмарк упал еще на 4% и приблизился к 2520 п. С пика года обвал уже свыше 28%, и это самое... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T09:42+0300
2024-09-03T09:42+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851292535.jpg?1725345765
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в свободном падении — пробиты годовые поддержки, бенчмарк упал еще на 4% и приблизился к 2520 п. С пика года обвал уже свыше 28%, и это самое большая коррекция по темпам и продолжительности в истории рынка. Политика ЦБ жесткая, геополитика острая, а лазейки для выхода нерезидентов из российских бумаг, видимо, не все закрыты. На таком фоне остается лишь ждать исчерпания навеса акций с внешнего контура. Когда произойдет разворот, сказать сложно, но он может быть стремительным..Сильнее рынка — акции "Мечел" (+3,4%). Вчера они шли наперекор рухнувшему рынку, но там ранее уже был свой обвал. Видим технический отскок на фоне прежней экстремальной перепроданности. Курс из-под 100 рублей уже у 111 рублей, а спекулятивно и технически есть вариант еще повыше, скажем, к 120 рублям.Слабее рынка — акции ФСК-Россети (-11%). Обвал на минимумы октября 2022 г. Акции не сильно ликвидные, а фундаментально там, скорее всего, не будет дивидендов в ближайшие три года. Поддержка видится лишь на 7,4 коп., и только потом может быть отскок.Рубль закрыл первый день осени по нулям относительно юаня: пара CNY/RUB осталась под 12,05. А вот внебиржевые доллар и евро сильно упали на 1,3% и 1,5%: 90 и под 99,3 соответственно. Все в рамках ожиданий на фоне сигналов с фьючерсного рынка, где по-прежнему доллар и евро ниже внебиржевых уровней.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Мнения аналитиков, российский рынок акций
09:42 03.09.2024
 

Рынку ничего не помогает

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в свободном падении — пробиты годовые поддержки, бенчмарк упал еще на 4% и приблизился к 2520 п. С пика года обвал уже свыше 28%, и это самое большая коррекция по темпам и продолжительности в истории рынка. Политика ЦБ жесткая, геополитика острая, а лазейки для выхода нерезидентов из российских бумаг, видимо, не все закрыты. На таком фоне остается лишь ждать исчерпания навеса акций с внешнего контура. Когда произойдет разворот, сказать сложно, но он может быть стремительным..
Сильнее рынка — акции "Мечел" (+3,4%). Вчера они шли наперекор рухнувшему рынку, но там ранее уже был свой обвал. Видим технический отскок на фоне прежней экстремальной перепроданности. Курс из-под 100 рублей уже у 111 рублей, а спекулятивно и технически есть вариант еще повыше, скажем, к 120 рублям.
Слабее рынка — акции ФСК-Россети (-11%). Обвал на минимумы октября 2022 г. Акции не сильно ликвидные, а фундаментально там, скорее всего, не будет дивидендов в ближайшие три года. Поддержка видится лишь на 7,4 коп., и только потом может быть отскок.
Рубль закрыл первый день осени по нулям относительно юаня: пара CNY/RUB осталась под 12,05. А вот внебиржевые доллар и евро сильно упали на 1,3% и 1,5%: 90 и под 99,3 соответственно. Все в рамках ожиданий на фоне сигналов с фьючерсного рынка, где по-прежнему доллар и евро ниже внебиржевых уровней.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковроссийский рынок акций
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала