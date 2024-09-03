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Рынок остается под давлением - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Рынок остается под давлением
Рынок остается под давлением - 03.09.2024, ПРАЙМ
Рынок остается под давлением
Российские фондовые индикаторы открыли новый месяц резким снижением. Индекс МосБиржи упал на 3,97%, достигнув отметки в 2545,07 пункта, в то время как индекс... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T08:40+0300
2024-09-03T08:40+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851290200.jpg?1725342052
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские фондовые индикаторы открыли новый месяц резким снижением. Индекс МосБиржи упал на 3,97%, достигнув отметки в 2545,07 пункта, в то время как индекс РТС снизился на 2,71%, составив 890,82 пункта. Это падение стало максимальным за одну торговую сессию за последние два года для индекса МосБиржи. Также индекс суверенных облигаций RGBI снизился на 0,42% и остановился на уровне 102,81 пункта. В понедельник не было замечено никаких значительных изменений в ситуации на российском рынке. Мы считаем, что текущее падение акций связано с общим ухудшением настроений среди инвесторов, которые ожидают сентябрьского заседания Банка России, а также обеспокоены возможностью нового раунда повышения процентной ставки. Согласно опросу аналитиков от Reuters, предполагается, что на своем заседании 13 сентября Банк России будет вынужден увеличить базовую процентную ставку на 100 б. п. до 19% для борьбы с нарастающей инфляцией и охлаждения перегретой экономики.Нефть марки Brent торгуется на уровне около 77 долларов за баррель. Трейдеры внимательно следят за данными из Китая, которые указывают на продолжающийся спад в экономике крупнейшего импортера. Кроме того, участники рынка обеспокоены ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство восточных регионов страны объявило о приостановлении добычи и экспорта нефти, что может оказать дальнейшее влияние на нефтяные котировки.По данным S&amp;P Global, Индекс PMI в обрабатывающих отраслях России в августе 2024 года составил 52,1 пункта, продемонстрировав снижение по сравнению с июльским показателем в 53,6 пункта. В секторе наблюдается самый медленный рост деловой активности за последний год. Рост новых заказов был весьма скромным: темпы их увеличения оказались самыми низкими с октября 2022 года и более слабыми по сравнению со средними значениями. Однако в целом положительное влияние оказали новые экспортные заказы, которые поддержали на плаву ситуацию в отрасли.Акционеры Северстали одобрили дивидендные выплаты за II квартал 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию.Банк России приостановил эмиссию акций Группы Позитив. Причиной данной приостановки стало требование о предоставлении дополнительной информации, необходимой для процесса выпуска акций. Это решение принимается в рамках рабочего взаимодействия между компанией и регулятором. Группа Позитив работает над устранением указанных вопросов и планирует возобновить эмиссию акций после завершения всех требуемых процедур и согласований с регулятором. Эмиссия акций нацелена на мотивацию сотрудников, поэтому использование альтернативных инструментов в данной ситуации представляется невозможным.
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Полина Щукина
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Полина Щукина
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль
Мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль
08:40 03.09.2024
 

Рынок остается под давлением

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Полина Щукина
Полина Щукина
Аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские фондовые индикаторы открыли новый месяц резким снижением. Индекс МосБиржи упал на 3,97%, достигнув отметки в 2545,07 пункта, в то время как индекс РТС снизился на 2,71%, составив 890,82 пункта. Это падение стало максимальным за одну торговую сессию за последние два года для индекса МосБиржи. Также индекс суверенных облигаций RGBI снизился на 0,42% и остановился на уровне 102,81 пункта. В понедельник не было замечено никаких значительных изменений в ситуации на российском рынке. Мы считаем, что текущее падение акций связано с общим ухудшением настроений среди инвесторов, которые ожидают сентябрьского заседания Банка России, а также обеспокоены возможностью нового раунда повышения процентной ставки. Согласно опросу аналитиков от Reuters, предполагается, что на своем заседании 13 сентября Банк России будет вынужден увеличить базовую процентную ставку на 100 б. п. до 19% для борьбы с нарастающей инфляцией и охлаждения перегретой экономики.
Нефть марки Brent торгуется на уровне около 77 долларов за баррель. Трейдеры внимательно следят за данными из Китая, которые указывают на продолжающийся спад в экономике крупнейшего импортера. Кроме того, участники рынка обеспокоены ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство восточных регионов страны объявило о приостановлении добычи и экспорта нефти, что может оказать дальнейшее влияние на нефтяные котировки.
По данным S&P Global, Индекс PMI в обрабатывающих отраслях России в августе 2024 года составил 52,1 пункта, продемонстрировав снижение по сравнению с июльским показателем в 53,6 пункта. В секторе наблюдается самый медленный рост деловой активности за последний год. Рост новых заказов был весьма скромным: темпы их увеличения оказались самыми низкими с октября 2022 года и более слабыми по сравнению со средними значениями. Однако в целом положительное влияние оказали новые экспортные заказы, которые поддержали на плаву ситуацию в отрасли.
Акционеры Северстали одобрили дивидендные выплаты за II квартал 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию.
Банк России приостановил эмиссию акций Группы Позитив. Причиной данной приостановки стало требование о предоставлении дополнительной информации, необходимой для процесса выпуска акций. Это решение принимается в рамках рабочего взаимодействия между компанией и регулятором. Группа Позитив работает над устранением указанных вопросов и планирует возобновить эмиссию акций после завершения всех требуемых процедур и согласований с регулятором. Эмиссия акций нацелена на мотивацию сотрудников, поэтому использование альтернативных инструментов в данной ситуации представляется невозможным.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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