Рынок остается под давлением

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские фондовые индикаторы открыли новый месяц резким снижением. Индекс МосБиржи упал на 3,97%, достигнув отметки в 2545,07 пункта, в то время как индекс РТС снизился на 2,71%, составив 890,82 пункта. Это падение стало максимальным за одну торговую сессию за последние два года для индекса МосБиржи. Также индекс суверенных облигаций RGBI снизился на 0,42% и остановился на уровне 102,81 пункта. В понедельник не было замечено никаких значительных изменений в ситуации на российском рынке. Мы считаем, что текущее падение акций связано с общим ухудшением настроений среди инвесторов, которые ожидают сентябрьского заседания Банка России, а также обеспокоены возможностью нового раунда повышения процентной ставки. Согласно опросу аналитиков от Reuters, предполагается, что на своем заседании 13 сентября Банк России будет вынужден увеличить базовую процентную ставку на 100 б. п. до 19% для борьбы с нарастающей инфляцией и охлаждения перегретой экономики.Нефть марки Brent торгуется на уровне около 77 долларов за баррель. Трейдеры внимательно следят за данными из Китая, которые указывают на продолжающийся спад в экономике крупнейшего импортера. Кроме того, участники рынка обеспокоены ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство восточных регионов страны объявило о приостановлении добычи и экспорта нефти, что может оказать дальнейшее влияние на нефтяные котировки.По данным S&P Global, Индекс PMI в обрабатывающих отраслях России в августе 2024 года составил 52,1 пункта, продемонстрировав снижение по сравнению с июльским показателем в 53,6 пункта. В секторе наблюдается самый медленный рост деловой активности за последний год. Рост новых заказов был весьма скромным: темпы их увеличения оказались самыми низкими с октября 2022 года и более слабыми по сравнению со средними значениями. Однако в целом положительное влияние оказали новые экспортные заказы, которые поддержали на плаву ситуацию в отрасли.Акционеры Северстали одобрили дивидендные выплаты за II квартал 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию.Банк России приостановил эмиссию акций Группы Позитив. Причиной данной приостановки стало требование о предоставлении дополнительной информации, необходимой для процесса выпуска акций. Это решение принимается в рамках рабочего взаимодействия между компанией и регулятором. Группа Позитив работает над устранением указанных вопросов и планирует возобновить эмиссию акций после завершения всех требуемых процедур и согласований с регулятором. Эмиссия акций нацелена на мотивацию сотрудников, поэтому использование альтернативных инструментов в данной ситуации представляется невозможным.
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российские фондовые индикаторы открыли новый месяц резким снижением. Индекс МосБиржи упал на 3,97%, достигнув отметки в 2545,07 пункта, в то время как индекс РТС снизился на 2,71%, составив 890,82 пункта. Это падение стало максимальным за одну торговую сессию за последние два года для индекса МосБиржи. Также индекс суверенных облигаций RGBI снизился на 0,42% и остановился на уровне 102,81 пункта. В понедельник не было замечено никаких значительных изменений в ситуации на российском рынке. Мы считаем, что текущее падение акций связано с общим ухудшением настроений среди инвесторов, которые ожидают сентябрьского заседания Банка России, а также обеспокоены возможностью нового раунда повышения процентной ставки. Согласно опросу аналитиков от Reuters, предполагается, что на своем заседании 13 сентября Банк России будет вынужден увеличить базовую процентную ставку на 100 б. п. до 19% для борьбы с нарастающей инфляцией и охлаждения перегретой экономики.
Нефть марки Brent торгуется на уровне около 77 долларов за баррель. Трейдеры внимательно следят за данными из Китая, которые указывают на продолжающийся спад в экономике крупнейшего импортера. Кроме того, участники рынка обеспокоены ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство восточных регионов страны объявило о приостановлении добычи и экспорта нефти, что может оказать дальнейшее влияние на нефтяные котировки.
По данным S&P Global, Индекс PMI в обрабатывающих отраслях России в августе 2024 года составил 52,1 пункта, продемонстрировав снижение по сравнению с июльским показателем в 53,6 пункта. В секторе наблюдается самый медленный рост деловой активности за последний год. Рост новых заказов был весьма скромным: темпы их увеличения оказались самыми низкими с октября 2022 года и более слабыми по сравнению со средними значениями. Однако в целом положительное влияние оказали новые экспортные заказы, которые поддержали на плаву ситуацию в отрасли.
Акционеры Северстали одобрили дивидендные выплаты за II квартал 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию.
Банк России приостановил эмиссию акций Группы Позитив. Причиной данной приостановки стало требование о предоставлении дополнительной информации, необходимой для процесса выпуска акций. Это решение принимается в рамках рабочего взаимодействия между компанией и регулятором. Группа Позитив работает над устранением указанных вопросов и планирует возобновить эмиссию акций после завершения всех требуемых процедур и согласований с регулятором. Эмиссия акций нацелена на мотивацию сотрудников, поэтому использование альтернативных инструментов в данной ситуации представляется невозможным.
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