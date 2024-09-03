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РЖД с ВСМ до Петербурга ждут сокращения времени в пути и до других городов - 03.09.2024, ПРАЙМ
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РЖД с ВСМ до Петербурга ждут сокращения времени в пути и до других городов
РЖД с ВСМ до Петербурга ждут сокращения времени в пути и до других городов - 03.09.2024, ПРАЙМ
РЖД с ВСМ до Петербурга ждут сокращения времени в пути и до других городов
РЖД с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ожидают значительного сокращения времени в пути поездов и до других... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T05:14+0300
2024-09-03T05:14+0300
транспорт
всм москва — санкт-петербург
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. РЖД с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ожидают значительного сокращения времени в пути поездов и до других городов России, заметил корреспондент РИА Новости в материалах компании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. "Сокращение времени в пути… "Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва" — первый этап создания сети ВСМ… Петрозаводск-Москва (920 километров) Экономия (времени – ред.) составит 3 часа 05 минут… Тула-Санкт-Петербург (852 километра) Экономия (времени – ред.) составит 6 часов 45 минут… Псков-Москва (687 километров)… Экономия составит 5 часов 35 минут", - говорится в материалах РЖД. В частности, указано, что сейчас время в пути поезда из Петрозаводска в Москву составляет 10 часов 50 минут, а с использованием, в том числе, построенной ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, сократится до 7 часов 45 минут, из Тулы в Санкт-Петербург – сократится до 4 часов 45 минут с 11 часов 30 минут, из Пскова в Москву – до 5 часов 45 минут с 11 часов 20 минут. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Новости
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транспорт, всм москва — санкт-петербург, вэф-2024
Транспорт, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, ВЭФ-2024
05:14 03.09.2024
 
РЖД с ВСМ до Петербурга ждут сокращения времени в пути и до других городов

РЖД с ВСМ Москва - Петербург ждут сокращения времени в пути поездов и до других городов

© POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда
© POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. РЖД с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ожидают значительного сокращения времени в пути поездов и до других городов России, заметил корреспондент РИА Новости в материалах компании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
"Сокращение времени в пути… "Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва" — первый этап создания сети ВСМ… Петрозаводск-Москва (920 километров) Экономия (времени – ред.) составит 3 часа 05 минут… Тула-Санкт-Петербург (852 километра) Экономия (времени – ред.) составит 6 часов 45 минут… Псков-Москва (687 километров)… Экономия составит 5 часов 35 минут", - говорится в материалах РЖД.
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1 сентября, 17:45
В частности, указано, что сейчас время в пути поезда из Петрозаводска в Москву составляет 10 часов 50 минут, а с использованием, в том числе, построенной ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, сократится до 7 часов 45 минут, из Тулы в Санкт-Петербург – сократится до 4 часов 45 минут с 11 часов 30 минут, из Пскова в Москву – до 5 часов 45 минут с 11 часов 20 минут.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ТранспортВСМ Москва — Санкт-ПетербургВЭФ-2024
 
 
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