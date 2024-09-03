https://1prime.ru/20240903/sanktsii-851307353.html

Дания запретила 27 российским судам останавливаться в своих портах

Дания запретила 27 российским судам останавливаться в своих портах - 03.09.2024, ПРАЙМ

Дания запретила 27 российским судам останавливаться в своих портах

Власти Дании запретили 27 подсанкционным российским судам останавливаться в датских портах. Об этом сообщает газета Danwatch, ссылаясь на внутреннее письмо... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T15:20+0300

2024-09-03T15:20+0300

2024-09-03T15:21+0300

россия

дания

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Власти Дании запретили 27 подсанкционным российским судам останавливаться в датских портах. Об этом сообщает газета Danwatch, ссылаясь на внутреннее письмо лоцманской службы страны DanPilot. "Запрещено давать прямой или непрямой доступ к портам, якорным стоянкам, а также предоставление таких услуг, как бункеровка и пополнение припасов и прочее, следующим судам", - следует из сообщения. Отмечается, что попавшим под ограничения судам нельзя приставать к рейдам порта города Скаген на севере Дании. Тем не менее, судам все еще разрешен проход через датские территориальные воды, но становиться на якорь им запрещено. Ранее сообщалось, что, в рамках четырнадцатого пакета антироссийских рестрикций Евросоюз ввел санкции в отношении "теневого флота" России, в которые попали 27 судов.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

https://1prime.ru/20240901/almazy-851252755.html

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дания, санкции против рф