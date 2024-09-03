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Дания запретила 27 российским судам останавливаться в своих портах
Дания запретила 27 российским судам останавливаться в своих портах - 03.09.2024, ПРАЙМ
Дания запретила 27 российским судам останавливаться в своих портах
Власти Дании запретили 27 подсанкционным российским судам останавливаться в датских портах. Об этом сообщает газета Danwatch, ссылаясь на внутреннее письмо... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T15:20+0300
2024-09-03T15:20+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Власти Дании запретили 27 подсанкционным российским судам останавливаться в датских портах. Об этом сообщает газета Danwatch, ссылаясь на внутреннее письмо лоцманской службы страны DanPilot. "Запрещено давать прямой или непрямой доступ к портам, якорным стоянкам, а также предоставление таких услуг, как бункеровка и пополнение припасов и прочее, следующим судам", - следует из сообщения. Отмечается, что попавшим под ограничения судам нельзя приставать к рейдам порта города Скаген на севере Дании. Тем не менее, судам все еще разрешен проход через датские территориальные воды, но становиться на якорь им запрещено. Ранее сообщалось, что, в рамках четырнадцатого пакета антироссийских рестрикций Евросоюз ввел санкции в отношении "теневого флота" России, в которые попали 27 судов.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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россия, дания, санкции против рф
РОССИЯ, ДАНИЯ, санкции против РФ
Дания запретила 27 российским судам останавливаться в своих портах
DanPilot: Дания запретила 27 подсанкционным судам РС останавливаться в ее портах
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Власти Дании запретили 27 подсанкционным российским судам останавливаться в датских портах. Об этом сообщает газета Danwatch, ссылаясь на внутреннее письмо лоцманской службы страны DanPilot.
"Запрещено давать прямой или непрямой доступ к портам, якорным стоянкам, а также предоставление таких услуг, как бункеровка и пополнение припасов и прочее, следующим судам", - следует из сообщения.
Отмечается, что попавшим под ограничения судам нельзя приставать к рейдам порта города Скаген на севере Дании. Тем не менее, судам все еще разрешен проход через датские территориальные воды, но становиться на якорь им запрещено.
Ранее сообщалось, что, в рамках четырнадцатого пакета антироссийских рестрикций Евросоюз ввел санкции в отношении "теневого флота" России, в которые попали 27 судов.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
В Евросоюзе рухнули доходы от торговли алмазами на фоне санкций против РФ