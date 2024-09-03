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Сбербанк запустит вклад в индийских рупиях - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк запустит вклад в индийских рупиях
Сбербанк запустит вклад в индийских рупиях - 03.09.2024, ПРАЙМ
Сбербанк запустит вклад в индийских рупиях
Сбербанк запускает вклад в индийских рупиях, максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T10:41+0300
2024-09-03T10:41+0300
экономика
россия
сбербанк
рупии
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк запускает вклад в индийских рупиях, максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на один год, сообщил крупнейший российский банк. "С 3 сентября Сбер запускает новый вклад - в индийских рупиях. Максимальный доход в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на 1 год на сумму от 100 000 индийских рупий", - говорится в пресс-релизе. "Вклад в рупиях" можно оформить на 1, 2, 3, 6, 9 или 12 месяцев. Минимальная сумма вклада - 100 тысяч рупий, максимальная - не ограничена. Ставка зависит от срока вклада. Открыть "Вклад в рупиях" можно в онлайн-банке и любом отделении. Покупать валюту заранее не обязательно: можно перевести деньги со счета или карты в рублях или другой валюте. Конвертация в рупии произойдет по курсу банка, действующему на момент подтверждения перевода денег. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно. Можно оставить доход на вкладе или перечислить на карту или счет. "Деньги на валютном депозите застрахованы, как и сбережения в рублях. Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях", - обращает внимание банк.
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россия, сбербанк, рупии
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, рупии
10:41 03.09.2024
 
Сбербанк запустит вклад в индийских рупиях

"Сбер" запустит вклад в индийских рупиях с максимальным доходом в 3,56% годовых

© Unsplash/rupixen.comДеньги, рупии, Индия
Деньги, рупии, Индия
© Unsplash/rupixen.com
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк запускает вклад в индийских рупиях, максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на один год, сообщил крупнейший российский банк.
"С 3 сентября Сбер запускает новый вклад - в индийских рупиях. Максимальный доход в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на 1 год на сумму от 100 000 индийских рупий", - говорится в пресс-релизе.
"Вклад в рупиях" можно оформить на 1, 2, 3, 6, 9 или 12 месяцев. Минимальная сумма вклада - 100 тысяч рупий, максимальная - не ограничена. Ставка зависит от срока вклада.
Открыть "Вклад в рупиях" можно в онлайн-банке и любом отделении. Покупать валюту заранее не обязательно: можно перевести деньги со счета или карты в рублях или другой валюте. Конвертация в рупии произойдет по курсу банка, действующему на момент подтверждения перевода денег. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно. Можно оставить доход на вкладе или перечислить на карту или счет.
"Деньги на валютном депозите застрахованы, как и сбережения в рублях. Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях", - обращает внимание банк.
 
ЭкономикаРОССИЯСбербанкрупии
 
 
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