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Сбербанк запустит вклад в индийских рупиях

Сбербанк запустит вклад в индийских рупиях - 03.09.2024, ПРАЙМ

Сбербанк запустит вклад в индийских рупиях

Сбербанк запускает вклад в индийских рупиях, максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T10:41+0300

2024-09-03T10:41+0300

2024-09-03T10:41+0300

экономика

россия

сбербанк

рупии

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк запускает вклад в индийских рупиях, максимальный доход по нему в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на один год, сообщил крупнейший российский банк. "С 3 сентября Сбер запускает новый вклад - в индийских рупиях. Максимальный доход в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на 1 год на сумму от 100 000 индийских рупий", - говорится в пресс-релизе. "Вклад в рупиях" можно оформить на 1, 2, 3, 6, 9 или 12 месяцев. Минимальная сумма вклада - 100 тысяч рупий, максимальная - не ограничена. Ставка зависит от срока вклада. Открыть "Вклад в рупиях" можно в онлайн-банке и любом отделении. Покупать валюту заранее не обязательно: можно перевести деньги со счета или карты в рублях или другой валюте. Конвертация в рупии произойдет по курсу банка, действующему на момент подтверждения перевода денег. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно. Можно оставить доход на вкладе или перечислить на карту или счет. "Деньги на валютном депозите застрахованы, как и сбережения в рублях. Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях", - обращает внимание банк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, рупии