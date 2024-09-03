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Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке
Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке - 03.09.2024, ПРАЙМ
Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке
Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T23:18+0300
2024-09-03T23:18+0300
сбербанк
ddos-атака
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024. Сбер сообщил о крупнейшей в своей истории DDoS-атаке, которая продолжалась более 13 часов. Уникальность этой атаки заключается в том, что для её проведения была задействована инфраструктура ИТ-армии Украины, а также несколько сторонних бот-сетей.По словам Кузнецова, внешние бот-сети включали более 62 тысяч устройств, причём большая часть из них находилась в России.Он добавил, что клиенты не заметили, что подверглись атаке: служба кибербезопасности успешно её отразила.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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сбербанк, ddos-атака
Сбербанк, DDos-атака
23:18 03.09.2024
 
Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке

Кузнецов: Сбербанк успешно пережил мощнейшую в своей истории DDoS-атаку

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбера
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024.
Сбер сообщил о крупнейшей в своей истории DDoS-атаке, которая продолжалась более 13 часов. Уникальность этой атаки заключается в том, что для её проведения была задействована инфраструктура ИТ-армии Украины, а также несколько сторонних бот-сетей.
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По словам Кузнецова, внешние бот-сети включали более 62 тысяч устройств, причём большая часть из них находилась в России.
Он добавил, что клиенты не заметили, что подверглись атаке: служба кибербезопасности успешно её отразила.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
СбербанкDDos-атака
 
 
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