https://1prime.ru/20240903/sberbank-851315385.html

Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке

Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке - 03.09.2024, ПРАЙМ

Сбербанк рассказал о самой мощной в своей истории 13-часовой DDoS-атаке

Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T23:18+0300

2024-09-03T23:18+0300

2024-09-03T23:18+0300

сбербанк

ddos-атака

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в конце июля подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка, организованной ИТ-армией Украины, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024. Сбер сообщил о крупнейшей в своей истории DDoS-атаке, которая продолжалась более 13 часов. Уникальность этой атаки заключается в том, что для её проведения была задействована инфраструктура ИТ-армии Украины, а также несколько сторонних бот-сетей.По словам Кузнецова, внешние бот-сети включали более 62 тысяч устройств, причём большая часть из них находилась в России.Он добавил, что клиенты не заметили, что подверглись атаке: служба кибербезопасности успешно её отразила.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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сбербанк, ddos-атака