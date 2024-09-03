https://1prime.ru/20240903/selkhoztovary-851308214.html

Экспорт сельхозтоваров из ЕС в Россию упал на 15 процентов

Экспорт сельхозтоваров из ЕС в Россию упал на 15 процентов - 03.09.2024, ПРАЙМ

Экспорт сельхозтоваров из ЕС в Россию упал на 15 процентов

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Евросоюза в Россию по состоянию на май этого года упал на 15% по сравнению с 2023 годом, следует из доклада,... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T15:50+0300

2024-09-03T15:50+0300

2024-09-03T15:50+0300

экономика

россия

ес

сельхозтовары

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Евросоюза в Россию по состоянию на май этого года упал на 15% по сравнению с 2023 годом, следует из доклада, обнародованного во вторник Еврокомиссией. Там указали, что падение сельхозэкспорта из ЕС в РФ год к году оценивается в 463 миллиона евро. "Экспорт из ЕС в Россию сократился на 463 миллиона евро (-15%) по сравнению с 2023 годом из-за сокращения объемов экспорта по многим категориям, в частности спиртных напитков", - указывается в докладе. При этом Россия все же вошла в топ-15 стран, куда ЕС экспортирует свою сельхозпродукцию. Она по-прежнему занимает шестую позицию, как и в 2022-2023 годах. Наряду с Россией, сельхозэкспорт из ЕС в этом году сократился также в Китай (-10%) и Алжир (-13%). В то же время РФ не вошла в топ-15 стран-поставщиков сельхозпродукции в ЕС. Пятерка лидеров по экспорту в ЕС включает Бразилию, Великобританию, Украину, США и Китай. На шестом месте следует Турция. При этом ЕС больше всего закупает кофе, чай, какао-бобы, специи, фрукты, орехи, масличные и зерновые. В Еврокомиссии также добавили, что в мае 2024 года общий сельскохозяйственный экспорт из ЕС составил 19,7 миллиарда евро (+1% по сравнению с маем 2023 года). Совокупный сельхозэкспорт с января по май этого года достиг 97,4 миллиарда евро (+2% по сравнению с 2023 годом). Импорт сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза в мае составил 14,7 миллиарда евро (+3%), общий импорт с января по май – 69,6 миллиарда евро.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, сельхозтовары