Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт сельхозтоваров из ЕС в Россию упал на 15 процентов - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240903/selkhoztovary-851308214.html
Экспорт сельхозтоваров из ЕС в Россию упал на 15 процентов
Экспорт сельхозтоваров из ЕС в Россию упал на 15 процентов - 03.09.2024, ПРАЙМ
Экспорт сельхозтоваров из ЕС в Россию упал на 15 процентов
Экспорт сельскохозяйственной продукции из Евросоюза в Россию по состоянию на май этого года упал на 15% по сравнению с 2023 годом, следует из доклада,... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T15:50+0300
2024-09-03T15:50+0300
экономика
россия
ес
сельхозтовары
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Евросоюза в Россию по состоянию на май этого года упал на 15% по сравнению с 2023 годом, следует из доклада, обнародованного во вторник Еврокомиссией. Там указали, что падение сельхозэкспорта из ЕС в РФ год к году оценивается в 463 миллиона евро. "Экспорт из ЕС в Россию сократился на 463 миллиона евро (-15%) по сравнению с 2023 годом из-за сокращения объемов экспорта по многим категориям, в частности спиртных напитков", - указывается в докладе. При этом Россия все же вошла в топ-15 стран, куда ЕС экспортирует свою сельхозпродукцию. Она по-прежнему занимает шестую позицию, как и в 2022-2023 годах. Наряду с Россией, сельхозэкспорт из ЕС в этом году сократился также в Китай (-10%) и Алжир (-13%). В то же время РФ не вошла в топ-15 стран-поставщиков сельхозпродукции в ЕС. Пятерка лидеров по экспорту в ЕС включает Бразилию, Великобританию, Украину, США и Китай. На шестом месте следует Турция. При этом ЕС больше всего закупает кофе, чай, какао-бобы, специи, фрукты, орехи, масличные и зерновые. В Еврокомиссии также добавили, что в мае 2024 года общий сельскохозяйственный экспорт из ЕС составил 19,7 миллиарда евро (+1% по сравнению с маем 2023 года). Совокупный сельхозэкспорт с января по май этого года достиг 97,4 миллиарда евро (+2% по сравнению с 2023 годом). Импорт сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза в мае составил 14,7 миллиарда евро (+3%), общий импорт с января по май – 69,6 миллиарда евро.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, сельхозтовары
Экономика, РОССИЯ, ЕС, сельхозтовары
15:50 03.09.2024
 
Экспорт сельхозтоваров из ЕС в Россию упал на 15 процентов

ЕК: экспорт сельхозтоваров из Евросоюза в Россию в январе-мае упал на 15%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Евросоюза в Россию по состоянию на май этого года упал на 15% по сравнению с 2023 годом, следует из доклада, обнародованного во вторник Еврокомиссией.
Там указали, что падение сельхозэкспорта из ЕС в РФ год к году оценивается в 463 миллиона евро. "Экспорт из ЕС в Россию сократился на 463 миллиона евро (-15%) по сравнению с 2023 годом из-за сокращения объемов экспорта по многим категориям, в частности спиртных напитков", - указывается в докладе.
При этом Россия все же вошла в топ-15 стран, куда ЕС экспортирует свою сельхозпродукцию. Она по-прежнему занимает шестую позицию, как и в 2022-2023 годах.
Наряду с Россией, сельхозэкспорт из ЕС в этом году сократился также в Китай (-10%) и Алжир (-13%).
В то же время РФ не вошла в топ-15 стран-поставщиков сельхозпродукции в ЕС. Пятерка лидеров по экспорту в ЕС включает Бразилию, Великобританию, Украину, США и Китай. На шестом месте следует Турция. При этом ЕС больше всего закупает кофе, чай, какао-бобы, специи, фрукты, орехи, масличные и зерновые.
В Еврокомиссии также добавили, что в мае 2024 года общий сельскохозяйственный экспорт из ЕС составил 19,7 миллиарда евро (+1% по сравнению с маем 2023 года). Совокупный сельхозэкспорт с января по май этого года достиг 97,4 миллиарда евро (+2% по сравнению с 2023 годом). Импорт сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза в мае составил 14,7 миллиарда евро (+3%), общий импорт с января по май – 69,6 миллиарда евро.
 
ЭкономикаРОССИЯЕСсельхозтовары
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала