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На Восточном экономическом форуме открылся "Дом сокола"

На Восточном экономическом форуме открылся "Дом сокола" - 03.09.2024, ПРАЙМ

На Восточном экономическом форуме открылся "Дом сокола"

Павильон "Дом сокола" торжественно открыли на "Улице Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T05:40+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Павильон "Дом сокола" торжественно открыли на "Улице Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. В павильоне можно не только узнать об этих птицах и истории соколиной охоты, но и посмотреть на живых кречетов, сапсанов и балобанов. Также в павильоне представлена информация о других редких видах животных России и заповедных территориях Дальнего Востока. "Второй год подряд в рамках Восточного экономического форума мы открываем Международный день сокола. Символично, что вместе с обсуждением экономических и социальных вопросов в рамках форума уделяется внимание природоохранным вопросам, без решения которых развитие невозможно. Мы рады приветствовать на открытии "Дома сокола" иностранных коллег, которые разделяют нашу тревожность по поводу состояния популяции соколинообразных", - сказал на церемонии открытия замминистра природных ресурсов Сергей Аноприенко. "Очень важно, что вместе с партнерами из Российской Федерации и арабских стран мы начали реализацию соглашения как по сохранению природы в целом, так и сохранению популяции соколов, особенно сибирских. Королевство Бахрейн заключит соглашение о сохранении и увеличение популяции сибирского сокола", - сказал на церемонии открытия чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Аль Саати. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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