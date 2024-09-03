Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Восточном экономическом форуме открылся "Дом сокола" - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240903/sokol-851287406.html
На Восточном экономическом форуме открылся "Дом сокола"
На Восточном экономическом форуме открылся "Дом сокола" - 03.09.2024, ПРАЙМ
На Восточном экономическом форуме открылся "Дом сокола"
Павильон "Дом сокола" торжественно открыли на "Улице Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T05:40+0300
2024-09-03T05:40+0300
вэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102424_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_bb1573a40cd1b86e27d967f76cba01bf.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Павильон "Дом сокола" торжественно открыли на "Улице Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. В павильоне можно не только узнать об этих птицах и истории соколиной охоты, но и посмотреть на живых кречетов, сапсанов и балобанов. Также в павильоне представлена информация о других редких видах животных России и заповедных территориях Дальнего Востока. "Второй год подряд в рамках Восточного экономического форума мы открываем Международный день сокола. Символично, что вместе с обсуждением экономических и социальных вопросов в рамках форума уделяется внимание природоохранным вопросам, без решения которых развитие невозможно. Мы рады приветствовать на открытии "Дома сокола" иностранных коллег, которые разделяют нашу тревожность по поводу состояния популяции соколинообразных", - сказал на церемонии открытия замминистра природных ресурсов Сергей Аноприенко. "Очень важно, что вместе с партнерами из Российской Федерации и арабских стран мы начали реализацию соглашения как по сохранению природы в целом, так и сохранению популяции соколов, особенно сибирских. Королевство Бахрейн заключит соглашение о сохранении и увеличение популяции сибирского сокола", - сказал на церемонии открытия чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Аль Саати. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240824/vef-851100498.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102424_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_ec928f3c63337e65fadb493eecca31e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вэф-2024
ВЭФ-2024
05:40 03.09.2024
 
На Восточном экономическом форуме открылся "Дом сокола"

Павильон "Дом сокола" торжественно открыли на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Павильон "Дом сокола" торжественно открыли на "Улице Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
В павильоне можно не только узнать об этих птицах и истории соколиной охоты, но и посмотреть на живых кречетов, сапсанов и балобанов. Также в павильоне представлена информация о других редких видах животных России и заповедных территориях Дальнего Востока.
"Второй год подряд в рамках Восточного экономического форума мы открываем Международный день сокола. Символично, что вместе с обсуждением экономических и социальных вопросов в рамках форума уделяется внимание природоохранным вопросам, без решения которых развитие невозможно. Мы рады приветствовать на открытии "Дома сокола" иностранных коллег, которые разделяют нашу тревожность по поводу состояния популяции соколинообразных", - сказал на церемонии открытия замминистра природных ресурсов Сергей Аноприенко.
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
ВЭФ во Владивостоке посетит руководство Китая
24 августа, 13:39
"Очень важно, что вместе с партнерами из Российской Федерации и арабских стран мы начали реализацию соглашения как по сохранению природы в целом, так и сохранению популяции соколов, особенно сибирских. Королевство Бахрейн заключит соглашение о сохранении и увеличение популяции сибирского сокола", - сказал на церемонии открытия чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Аль Саати.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ВЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала