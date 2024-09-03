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Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ
Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ - 03.09.2024, ПРАЙМ
Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ
Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ,... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T21:59+0300
2024-09-03T21:59+0300
вооружения
илон маск
starlink
спутники starlink
крым
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, потому что это было бы нарушением антироссийских санкций США. Ранее телеканал CNN сообщил, что Илон Маск ограничил работу спутникового интернета Starlink в районе Крыма, тем самым сорвав атаку Украины на ВМФ России. Позже Маск опроверг эту информацию, заявив, что система не была активирована, но её просили включить. Он объяснил свой отказ включить спутниковую связь Starlink действием антироссийских санкций США, которые не позволяли ему это сделать."Starlink получил запрет на включение спутников... (над Крымом- ред.) в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России!" — написал Маск в соцсети X. Предприниматель подчеркнул, что выполнение требования Киева о включении спутниковой связи в районе Крыма было бы нарушением американского законодательства.Илон Маск отметил, что Starlink может использоваться как система связи для военных нужд. Однако если её будут применять для открытых военных действий, то Starlink станет военной системой, и другие страны будут иметь право сбивать спутники.Ранее бизнесмен подчёркивал, что SpaceX не брал на себя обязательств по покрытию территории Крыма своим спутниковым интернетом. Он также говорил, что его цель — помогать людям, а не вредить им. По его словам, он не допустит использования спутниковой системы Starlink для эскалации конфликта, который потенциально может привести к Третьей мировой войне.
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илон маск, starlink, спутники starlink, крым
Вооружения, Илон Маск, Starlink, спутники Starlink, КРЫМ
21:59 03.09.2024
 
Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ

Маск объяснил, что не включил Starlink у Крыма для атак ВСУ из-за санкций США

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, потому что это было бы нарушением антироссийских санкций США.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Илон Маск ограничил работу спутникового интернета Starlink в районе Крыма, тем самым сорвав атаку Украины на ВМФ России. Позже Маск опроверг эту информацию, заявив, что система не была активирована, но её просили включить. Он объяснил свой отказ включить спутниковую связь Starlink действием антироссийских санкций США, которые не позволяли ему это сделать.
"Starlink получил запрет на включение спутников... (над Крымом- ред.) в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России!" — написал Маск в соцсети X.
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Предприниматель подчеркнул, что выполнение требования Киева о включении спутниковой связи в районе Крыма было бы нарушением американского законодательства.
Илон Маск отметил, что Starlink может использоваться как система связи для военных нужд. Однако если её будут применять для открытых военных действий, то Starlink станет военной системой, и другие страны будут иметь право сбивать спутники.
Ранее бизнесмен подчёркивал, что SpaceX не брал на себя обязательств по покрытию территории Крыма своим спутниковым интернетом. Он также говорил, что его цель — помогать людям, а не вредить им. По его словам, он не допустит использования спутниковой системы Starlink для эскалации конфликта, который потенциально может привести к Третьей мировой войне.
 
ВооруженияИлон МаскStarlinkспутники StarlinkКРЫМ
 
 
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