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Банки начнут предупреждать вкладчиков об изменении ставок: что нам готовят - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Банки начнут предупреждать вкладчиков об изменении ставок: что нам готовят
Банки начнут предупреждать вкладчиков об изменении ставок: что нам готовят - 03.09.2024, ПРАЙМ
Банки начнут предупреждать вкладчиков об изменении ставок: что нам готовят
В Госдуме подготовлен законопроект, который обяжет банки информировать вкладчиков об изменении плавающей процентной ставки в течение трёх дней. Подобные... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T02:02+0300
2024-09-03T02:02+0300
банки.ру
богдан зварич
банки
ставки по вкладам
госдума
законопроект
плавающая ставка
эксклюзив
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. В Госдуме подготовлен законопроект, который обяжет банки информировать вкладчиков об изменении плавающей процентной ставки в течение трёх дней. Подобные депозиты имеют как выгоды, так и "подводные камни", рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Такие продукты обычно связаны с ключевой ставкой или со ставками в экономике. Они интересны в рамках цикла ужесточения денежно-кредитной политики, так как вслед за ростом ключевой ставки растут ставки в экономике и, следовательно, доходность таких вкладов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Однако возможна и обратная ситуация. В случае снижения ключевой ставки доходность такого вклада, напротив, будет снижаться", - предупредил аналитик.Учитывая изменчивую "природу" ставок таких вкладов, логичной выглядит ситуация, когда кредитная организация будет предупреждать вкладчика о том, что ставка, по которой начисляются проценты по его вкладу, изменилась. Далеко не все внимательно следят за ситуацией со ставками в экономике, и может сложиться ситуация, когда вкладчик не сможет понять, почему выросли или снизились начисления по его вкладу.При этом подобное действие со стороны банка будет лишь информированием — вкладчик не сможет изменить условия по вкладу. А если он решит забрать деньги, то, вероятнее всего, потеряет ранее накопленные проценты.Отметим, что при открытии депозита с плавающей ставкой вкладчику нужно очень внимательно изучить принцип действия ставок в экономике. Важно понимать, что любое их изменение может оказать существенное влияние на доходность."Например, при открытии долгосрочного вклада необходимо понимать, что со временем регулятор перейдёт к циклу снижения ставки. Вслед за этим будет снижаться и доходность. Поэтому, возможно, в некоторых случаях выгоднее выбрать продукт с фиксированной ставкой", - заключил Зварич.
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банки.ру, богдан зварич, банки, ставки по вкладам, госдума, законопроект, плавающая ставка, эксклюзив
Банки.ру, Богдан Зварич, Банки, ставки по вкладам, Госдума, законопроект, плавающая ставка, Эксклюзив
02:02 03.09.2024
 
Банки начнут предупреждать вкладчиков об изменении ставок: что нам готовят

Аналитик Зварич: вкладчиков ждут новые условия по депозитам с плавающей ставкой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. В Госдуме подготовлен законопроект, который обяжет банки информировать вкладчиков об изменении плавающей процентной ставки в течение трёх дней. Подобные депозиты имеют как выгоды, так и "подводные камни", рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Такие продукты обычно связаны с ключевой ставкой или со ставками в экономике. Они интересны в рамках цикла ужесточения денежно-кредитной политики, так как вслед за ростом ключевой ставки растут ставки в экономике и, следовательно, доходность таких вкладов.
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"Однако возможна и обратная ситуация. В случае снижения ключевой ставки доходность такого вклада, напротив, будет снижаться", - предупредил аналитик.
Учитывая изменчивую "природу" ставок таких вкладов, логичной выглядит ситуация, когда кредитная организация будет предупреждать вкладчика о том, что ставка, по которой начисляются проценты по его вкладу, изменилась. Далеко не все внимательно следят за ситуацией со ставками в экономике, и может сложиться ситуация, когда вкладчик не сможет понять, почему выросли или снизились начисления по его вкладу.
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При этом подобное действие со стороны банка будет лишь информированием — вкладчик не сможет изменить условия по вкладу. А если он решит забрать деньги, то, вероятнее всего, потеряет ранее накопленные проценты.
Отметим, что при открытии депозита с плавающей ставкой вкладчику нужно очень внимательно изучить принцип действия ставок в экономике. Важно понимать, что любое их изменение может оказать существенное влияние на доходность.
"Например, при открытии долгосрочного вклада необходимо понимать, что со временем регулятор перейдёт к циклу снижения ставки. Вслед за этим будет снижаться и доходность. Поэтому, возможно, в некоторых случаях выгоднее выбрать продукт с фиксированной ставкой", - заключил Зварич.
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Банки.руБогдан ЗваричБанкиставки по вкладамГосдумазаконопроектплавающая ставкаЭксклюзив
 
 
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