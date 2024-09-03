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Частные компании отказались от буксировки танкера Sounion в Красном море - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Частные компании отказались от буксировки танкера Sounion в Красном море
Частные компании отказались от буксировки танкера Sounion в Красном море - 03.09.2024, ПРАЙМ
Частные компании отказались от буксировки танкера Sounion в Красном море
Частные компании сочли небезопасной продолжение буксировки горящего танкера Sounion в Красном море и изучают альтернативные решения, сообщила миссия Aspides... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T18:42+0300
2024-09-03T18:42+0300
танкер
красное море
буксир
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АФИНЫ, 3 сен — ПРАЙМ. Частные компании сочли небезопасной продолжение буксировки горящего танкера Sounion в Красном море и изучают альтернативные решения, сообщила миссия Aspides военно-морских сил ЕС (EUNAFOR). 21 августа хуситы, правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", атаковали танкер Sounion, принадлежащий греческой компании и следовавший под греческим флагом. На борту судна находилось 150 тысяч тонн нефти. 28 августа миссия Aspides военно-морских сил Европейского союза (EUNAFOR) сообщила, что танкер горит с 23 августа. Очаги огня были обнаружены в нескольких местах на главной палубе судна. Несмотря на то что разлива нефти не произошло, существует опасность экологической катастрофы. Хуситы дали разрешение на буксировку танкера. Операцию планировалось начать 1 сентября.С 1 сентября 2024 года миссия ЕС Aspides участвуют в защите буксиров, задействованных в спасательной операции "Сунион". Это делается для предотвращения экологической катастрофы в регионе, которая может стать беспрецедентной. Частные компании, которые отвечают за проведение спасательной операции, пришли к выводу, что условия для буксировки не соответствуют требованиям безопасности. Поэтому они решили приостановить операцию и рассмотреть альтернативные варианты.Миссия сообщила, что по-прежнему нацелена на выполнение своего первоначального мандата. Она будет действовать как надёжный поставщик услуг ЕС по обеспечению безопасности на море и способствовать свободе судоходства торговых судов в районе своих операций.
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танкер, красное море, буксир
танкер, КРАСНОЕ МОРЕ, Буксир
18:42 03.09.2024
 
Частные компании отказались от буксировки танкера Sounion в Красном море

Частные компании отказались от буксировки горящего танкера Sounion в Красном море

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно
Грузовое судно - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 3 сен ПРАЙМ. Частные компании сочли небезопасной продолжение буксировки горящего танкера Sounion в Красном море и изучают альтернативные решения, сообщила миссия Aspides военно-морских сил ЕС (EUNAFOR).
21 августа хуситы, правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", атаковали танкер Sounion, принадлежащий греческой компании и следовавший под греческим флагом. На борту судна находилось 150 тысяч тонн нефти.
28 августа миссия Aspides военно-морских сил Европейского союза (EUNAFOR) сообщила, что танкер горит с 23 августа. Очаги огня были обнаружены в нескольких местах на главной палубе судна. Несмотря на то что разлива нефти не произошло, существует опасность экологической катастрофы.
Хуситы дали разрешение на буксировку танкера. Операцию планировалось начать 1 сентября.
Босфор - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
Транзит судов через Босфор приостановили из-за неисправности танкера
25 августа, 22:59
С 1 сентября 2024 года миссия ЕС Aspides участвуют в защите буксиров, задействованных в спасательной операции "Сунион". Это делается для предотвращения экологической катастрофы в регионе, которая может стать беспрецедентной.
Частные компании, которые отвечают за проведение спасательной операции, пришли к выводу, что условия для буксировки не соответствуют требованиям безопасности. Поэтому они решили приостановить операцию и рассмотреть альтернативные варианты.
Миссия сообщила, что по-прежнему нацелена на выполнение своего первоначального мандата. Она будет действовать как надёжный поставщик услуг ЕС по обеспечению безопасности на море и способствовать свободе судоходства торговых судов в районе своих операций.
 
танкерКРАСНОЕ МОРЕБуксир
 
 
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