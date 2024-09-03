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Частные компании отказались от буксировки танкера Sounion в Красном море

Частные компании отказались от буксировки танкера Sounion в Красном море - 03.09.2024, ПРАЙМ

Частные компании отказались от буксировки танкера Sounion в Красном море

Частные компании сочли небезопасной продолжение буксировки горящего танкера Sounion в Красном море и изучают альтернативные решения, сообщила миссия Aspides... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T18:42+0300

2024-09-03T18:42+0300

2024-09-03T18:42+0300

танкер

красное море

буксир

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АФИНЫ, 3 сен — ПРАЙМ. Частные компании сочли небезопасной продолжение буксировки горящего танкера Sounion в Красном море и изучают альтернативные решения, сообщила миссия Aspides военно-морских сил ЕС (EUNAFOR). 21 августа хуситы, правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", атаковали танкер Sounion, принадлежащий греческой компании и следовавший под греческим флагом. На борту судна находилось 150 тысяч тонн нефти. 28 августа миссия Aspides военно-морских сил Европейского союза (EUNAFOR) сообщила, что танкер горит с 23 августа. Очаги огня были обнаружены в нескольких местах на главной палубе судна. Несмотря на то что разлива нефти не произошло, существует опасность экологической катастрофы. Хуситы дали разрешение на буксировку танкера. Операцию планировалось начать 1 сентября.С 1 сентября 2024 года миссия ЕС Aspides участвуют в защите буксиров, задействованных в спасательной операции "Сунион". Это делается для предотвращения экологической катастрофы в регионе, которая может стать беспрецедентной. Частные компании, которые отвечают за проведение спасательной операции, пришли к выводу, что условия для буксировки не соответствуют требованиям безопасности. Поэтому они решили приостановить операцию и рассмотреть альтернативные варианты.Миссия сообщила, что по-прежнему нацелена на выполнение своего первоначального мандата. Она будет действовать как надёжный поставщик услуг ЕС по обеспечению безопасности на море и способствовать свободе судоходства торговых судов в районе своих операций.

https://1prime.ru/20240825/bosfor-851114143.html

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танкер, красное море, буксир