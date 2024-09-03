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Власти Южной Кореи заявили, что Telegram удалил проблемный контент - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Власти Южной Кореи заявили, что Telegram удалил проблемный контент
Власти Южной Кореи заявили, что Telegram удалил проблемный контент - 03.09.2024, ПРАЙМ
Власти Южной Кореи заявили, что Telegram удалил проблемный контент
Мессенджер Telegram удалил определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора и принес извинения, сообщила Корейская... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T16:50+0300
2024-09-03T16:50+0300
южная корея
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СЕУЛ, 3 сен – ПРАЙМ. Мессенджер Telegram удалил определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора и принес извинения, сообщила Корейская комиссия по коммуникационным стандартам (KCSC). Ранее сообщалось, что полиция Южной Кореи открыла расследование против Telegram, как и во Франции, по делу о преступлениях, связанных с дипфейками сексуального характера.Telegram также принёс свои извинения за недопонимание, связанное с этой проблемой, и предоставил эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшего общения со службой контроля за СМИ. Об этом говорится в сообщении.KCSC обратилась к Telegram с просьбой создать горячую линию для взаимодействия с южнокорейскими властями. Это позволит более эффективно реагировать на незаконный контент, размещённый на платформе.Как сообщает информационное агентство Yonhap, в мессенджере Telegram были обнаружены многочисленные чаты, которые, предположительно, использовались для создания и распространения порнографических материалов с использованием технологии дипфейк, где подделанные фотографии изображали корейских женщин.Ранее полиция Южной Кореи начала предварительное расследование в отношении Telegram по подозрению в пособничестве преступлениям, таким как распространение поддельных видеоматериалов сексуального характера и другим противоправным действиям.В августе правительство Южной Кореи и правящая партия "Гражданская сила" договорились ужесточить наказание за создание и распространение фейковых порнографических материалов. Максимальный срок тюремного заключения за это преступление будет увеличен. Также планируется создать горячую линию для консультаций, которая будет работать в Telegram, где подобный контент получил "широкое" распространение.
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южная корея, telegram, мессенджер telegram, telegram-каналы
ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Telegram, мессенджер Telegram, Telegram-каналы
16:50 03.09.2024
 
Власти Южной Кореи заявили, что Telegram удалил проблемный контент

Telegram удалил проблемный контент по запросу южнокорейского регулятора

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк% Мессенджер Telegram на экране телефона
% Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СЕУЛ, 3 сен – ПРАЙМ. Мессенджер Telegram удалил определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора и принес извинения, сообщила Корейская комиссия по коммуникационным стандартам (KCSC).
Ранее сообщалось, что полиция Южной Кореи открыла расследование против Telegram, как и во Франции, по делу о преступлениях, связанных с дипфейками сексуального характера.
Telegram также принёс свои извинения за недопонимание, связанное с этой проблемой, и предоставил эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшего общения со службой контроля за СМИ. Об этом говорится в сообщении.
KCSC обратилась к Telegram с просьбой создать горячую линию для взаимодействия с южнокорейскими властями. Это позволит более эффективно реагировать на незаконный контент, размещённый на платформе.
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Как сообщает информационное агентство Yonhap, в мессенджере Telegram были обнаружены многочисленные чаты, которые, предположительно, использовались для создания и распространения порнографических материалов с использованием технологии дипфейк, где подделанные фотографии изображали корейских женщин.
Ранее полиция Южной Кореи начала предварительное расследование в отношении Telegram по подозрению в пособничестве преступлениям, таким как распространение поддельных видеоматериалов сексуального характера и другим противоправным действиям.
В августе правительство Южной Кореи и правящая партия "Гражданская сила" договорились ужесточить наказание за создание и распространение фейковых порнографических материалов. Максимальный срок тюремного заключения за это преступление будет увеличен. Также планируется создать горячую линию для консультаций, которая будет работать в Telegram, где подобный контент получил "широкое" распространение.
 
ЮЖНАЯ КОРЕЯTelegramмессенджер TelegramTelegram-каналы
 
 
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