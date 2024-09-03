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Путин оценил рост товарооборота России и Монголии - 03.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240903/tovarooborot-851302733.html
Путин оценил рост товарооборота России и Монголии
Путин оценил рост товарооборота России и Монголии - 03.09.2024, ПРАЙМ
Путин оценил рост товарооборота России и Монголии
Взаимный товарооборот между Россией и Монголией за первые семь месяцев текущего года вырос на 21 процент, заявил президент России Владимир Путин в ходе... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T12:50+0300
2024-09-03T12:50+0300
экономика
россия
монголия
товарооборот
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот между Россией и Монголией за первые семь месяцев текущего года вырос на 21 процент, заявил президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Улан-Батор."Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии. И за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%", - отметил глава государства.Визит российского лидера в Монголию проходит в рамках мероприятий по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над Японией на реке Халхин-Гол.
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россия, монголия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, товарооборот
12:50 03.09.2024
 
Путин оценил рост товарооборота России и Монголии

Путин: товарооборот России и Монголии за семь месяцев вырос на 21%

© POOL | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Монголию
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию
© POOL
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот между Россией и Монголией за первые семь месяцев текущего года вырос на 21 процент, заявил президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Улан-Батор.
"Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии. И за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%", - отметил глава государства.
Визит российского лидера в Монголию проходит в рамках мероприятий по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над Японией на реке Халхин-Гол.
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
Путин высоко оценил развитие отношений России и Монголии
09:37
 
ЭкономикаРОССИЯМОНГОЛИЯтоварооборот
 
 
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