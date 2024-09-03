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Путин оценил рост товарооборота России и Монголии

Путин оценил рост товарооборота России и Монголии - 03.09.2024, ПРАЙМ

Путин оценил рост товарооборота России и Монголии

Взаимный товарооборот между Россией и Монголией за первые семь месяцев текущего года вырос на 21 процент, заявил президент России Владимир Путин в ходе... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T12:50+0300

2024-09-03T12:50+0300

2024-09-03T12:50+0300

экономика

россия

монголия

товарооборот

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот между Россией и Монголией за первые семь месяцев текущего года вырос на 21 процент, заявил президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Улан-Батор."Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии. И за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%", - отметил глава государства.Визит российского лидера в Монголию проходит в рамках мероприятий по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над Японией на реке Халхин-Гол.

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монголия

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россия, монголия, товарооборот