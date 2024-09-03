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В ЦБ заявили о значительном сокращении банкнот с признаками подделки

В ЦБ заявили о значительном сокращении банкнот с признаками подделки - 03.09.2024, ПРАЙМ

В ЦБ заявили о значительном сокращении банкнот с признаками подделки

Количество выявленных банкнот Банка России, имеющих признаки подделки, сократилось во втором квартале на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T16:55+0300

2024-09-03T16:55+0300

2024-09-03T16:55+0300

россия

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Количество выявленных банкнот Банка России, имеющих признаки подделки, сократилось во втором квартале на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2081 штуки, следует из таблицы обзора "О наличном денежном обороте" ЦБ РФ. Количество выявленных монет Банка России, имеющих признаки подделки, во втором квартале сократилось на 40% - до 39 штук. Сумма наличных денег в обращении по состоянию на 1 июля выросла на 0,3% - до 17,926 триллиона против 17,878 триллиона годом ранее. Согласно таблице регулятора, количество банкнот в обращении достигло 8,1 миллиарда экземпляров, увеличившись на 5,2%. Количество монет в обращении также повысилось - до 72,5 миллиарда экземпляров, сообщает ЦБ РФ.

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