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В ЦБ заявили о значительном сокращении банкнот с признаками подделки - 03.09.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ заявили о значительном сокращении банкнот с признаками подделки
В ЦБ заявили о значительном сокращении банкнот с признаками подделки - 03.09.2024, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о значительном сокращении банкнот с признаками подделки
Количество выявленных банкнот Банка России, имеющих признаки подделки, сократилось во втором квартале на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T16:55+0300
2024-09-03T16:55+0300
россия
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Количество выявленных банкнот Банка России, имеющих признаки подделки, сократилось во втором квартале на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2081 штуки, следует из таблицы обзора "О наличном денежном обороте" ЦБ РФ. Количество выявленных монет Банка России, имеющих признаки подделки, во втором квартале сократилось на 40% - до 39 штук. Сумма наличных денег в обращении по состоянию на 1 июля выросла на 0,3% - до 17,926 триллиона против 17,878 триллиона годом ранее. Согласно таблице регулятора, количество банкнот в обращении достигло 8,1 миллиарда экземпляров, увеличившись на 5,2%. Количество монет в обращении также повысилось - до 72,5 миллиарда экземпляров, сообщает ЦБ РФ.
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РОССИЯ
16:55 03.09.2024
 
В ЦБ заявили о значительном сокращении банкнот с признаками подделки

Число банкнот ЦБ с признаками подделки сократилось во более чем на 30%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Количество выявленных банкнот Банка России, имеющих признаки подделки, сократилось во втором квартале на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2081 штуки, следует из таблицы обзора "О наличном денежном обороте" ЦБ РФ.
Количество выявленных монет Банка России, имеющих признаки подделки, во втором квартале сократилось на 40% - до 39 штук. Сумма наличных денег в обращении по состоянию на 1 июля выросла на 0,3% - до 17,926 триллиона против 17,878 триллиона годом ранее.
Согласно таблице регулятора, количество банкнот в обращении достигло 8,1 миллиарда экземпляров, увеличившись на 5,2%. Количество монет в обращении также повысилось - до 72,5 миллиарда экземпляров, сообщает ЦБ РФ.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
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