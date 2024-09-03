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Аналитики ЦБ РФ отметили замедление роста потребительского спроса в августе - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Аналитики ЦБ РФ отметили замедление роста потребительского спроса в августе
Аналитики ЦБ РФ отметили замедление роста потребительского спроса в августе - 03.09.2024, ПРАЙМ
Аналитики ЦБ РФ отметили замедление роста потребительского спроса в августе
Оперативные индикаторы указывают на замедление роста потребительского спроса в РФ в августе, но он сохраняется на высоком уровне, говорится в бюллетене... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T20:17+0300
2024-09-03T20:17+0300
банк россии
спрос
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Оперативные индикаторы указывают на замедление роста потребительского спроса в РФ в августе, но он сохраняется на высоком уровне, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Оперативные индикаторы указывают на замедление роста потребительского спроса в августе при его сохранении на высоком уровне", — сообщается в бюллетене. Аналитики отметили, что рост реальных заработных плат во втором квартале продолжался. При этом в условиях сохраняющегося позитива в финансовых настроениях и повышения инфляционных ожиданий дополнительные доходы направлялись в основном на расширение потребления, подчеркивается в материале. Дезинфляционный эффект от охлаждения динамики спроса будет проявляться постепенно из-за того, что возможности расширения выпуска по-прежнему сталкиваются со значительными ограничениями со стороны рынка труда, считают аналитики. Они отмечают, что второй месяц подряд уровень безработицы остается на своем историческом минимуме, как и разница между спросом на труд и его предложением, несмотря на дальнейший рост экономической активности населения. "При ограниченных демографических и миграционных возможностях расширения предложения рабочей силы отход от закрепившейся потребительской модели поведения может происходить медленно. Это усиливает риски отклонения инфляции от целевого уровня в 2025 году, требуя от денежно-кредитных условий жесткости в течение продолжительного времени", — указывают аналитики. Также отмечается, что поступающая статистическая информация за июль и "широкий круг оперативных индикаторов и опросов" указывают на более умеренный рост экономической активности в начале третьего квартала по сравнению со вторым. "В целом можно сделать вывод о том, что появляются признаки начала движения в сторону сбалансированных темпов роста при замедлении инфляции. Соответственно понизились риски стагфляции, когда экономика упирается в границы своих производственных возможностей при приводящем к инфляции высоком спросе", - отмечается в бюллетене.
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спрос
Банк России, спрос
20:17 03.09.2024
 
Аналитики ЦБ РФ отметили замедление роста потребительского спроса в августе

Аналитики ЦБ РФ отметили замедление роста потребительского спроса в августе

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Оперативные индикаторы указывают на замедление роста потребительского спроса в РФ в августе, но он сохраняется на высоком уровне, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.
"Оперативные индикаторы указывают на замедление роста потребительского спроса в августе при его сохранении на высоком уровне", — сообщается в бюллетене.
Аналитики отметили, что рост реальных заработных плат во втором квартале продолжался. При этом в условиях сохраняющегося позитива в финансовых настроениях и повышения инфляционных ожиданий дополнительные доходы направлялись в основном на расширение потребления, подчеркивается в материале.
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Дезинфляционный эффект от охлаждения динамики спроса будет проявляться постепенно из-за того, что возможности расширения выпуска по-прежнему сталкиваются со значительными ограничениями со стороны рынка труда, считают аналитики. Они отмечают, что второй месяц подряд уровень безработицы остается на своем историческом минимуме, как и разница между спросом на труд и его предложением, несмотря на дальнейший рост экономической активности населения.
"При ограниченных демографических и миграционных возможностях расширения предложения рабочей силы отход от закрепившейся потребительской модели поведения может происходить медленно. Это усиливает риски отклонения инфляции от целевого уровня в 2025 году, требуя от денежно-кредитных условий жесткости в течение продолжительного времени", — указывают аналитики.
Также отмечается, что поступающая статистическая информация за июль и "широкий круг оперативных индикаторов и опросов" указывают на более умеренный рост экономической активности в начале третьего квартала по сравнению со вторым.
"В целом можно сделать вывод о том, что появляются признаки начала движения в сторону сбалансированных темпов роста при замедлении инфляции. Соответственно понизились риски стагфляции, когда экономика упирается в границы своих производственных возможностей при приводящем к инфляции высоком спросе", - отмечается в бюллетене.
 
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