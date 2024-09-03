https://1prime.ru/20240903/tsb-851313893.html

Аналитики ЦБ РФ отметили замедление роста потребительского спроса в августе

Аналитики ЦБ РФ отметили замедление роста потребительского спроса в августе - 03.09.2024, ПРАЙМ

Аналитики ЦБ РФ отметили замедление роста потребительского спроса в августе

Оперативные индикаторы указывают на замедление роста потребительского спроса в РФ в августе, но он сохраняется на высоком уровне, говорится в бюллетене... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T20:17+0300

2024-09-03T20:17+0300

2024-09-03T20:17+0300

банк россии

спрос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Оперативные индикаторы указывают на замедление роста потребительского спроса в РФ в августе, но он сохраняется на высоком уровне, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Оперативные индикаторы указывают на замедление роста потребительского спроса в августе при его сохранении на высоком уровне", — сообщается в бюллетене. Аналитики отметили, что рост реальных заработных плат во втором квартале продолжался. При этом в условиях сохраняющегося позитива в финансовых настроениях и повышения инфляционных ожиданий дополнительные доходы направлялись в основном на расширение потребления, подчеркивается в материале. Дезинфляционный эффект от охлаждения динамики спроса будет проявляться постепенно из-за того, что возможности расширения выпуска по-прежнему сталкиваются со значительными ограничениями со стороны рынка труда, считают аналитики. Они отмечают, что второй месяц подряд уровень безработицы остается на своем историческом минимуме, как и разница между спросом на труд и его предложением, несмотря на дальнейший рост экономической активности населения. "При ограниченных демографических и миграционных возможностях расширения предложения рабочей силы отход от закрепившейся потребительской модели поведения может происходить медленно. Это усиливает риски отклонения инфляции от целевого уровня в 2025 году, требуя от денежно-кредитных условий жесткости в течение продолжительного времени", — указывают аналитики. Также отмечается, что поступающая статистическая информация за июль и "широкий круг оперативных индикаторов и опросов" указывают на более умеренный рост экономической активности в начале третьего квартала по сравнению со вторым. "В целом можно сделать вывод о том, что появляются признаки начала движения в сторону сбалансированных темпов роста при замедлении инфляции. Соответственно понизились риски стагфляции, когда экономика упирается в границы своих производственных возможностей при приводящем к инфляции высоком спросе", - отмечается в бюллетене.

https://1prime.ru/20240902/kurs-851267365.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спрос