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"Сбер" представит ЦФА, привязанные к успешности космического запуска

"Сбер" представит ЦФА, привязанные к успешности космического запуска - 03.09.2024, ПРАЙМ

"Сбер" представит ЦФА, привязанные к успешности космического запуска

"СберСтрахование" выпустит первые на рынке цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к успешности космического запуска - запланированного на 11 сентября... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T12:56+0300

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2024-09-03T12:56+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "СберСтрахование" выпустит первые на рынке цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к успешности космического запуска - запланированного на 11 сентября старта к Международной космической станции с Байконура ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26", говорится в пресс-релизе "Сбера" со ссылкой на заявление зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова на Восточном экономическом форуме. "На платформе цифровых активов Сбера компания СберСтрахование первой на рынке выпускает цифровые финансовые активы (ЦФА), хеджирующие риски, связанные с космическими запусками. Их смогут приобретать юридические лица - квалифицированные инвесторы в отношении ЦФА", - указывается в сообщении. Всего будет выпущено до 2 тысяч ЦФА. Цена приобретения одного ЦФА при выпуске - 5 тысяч рублей, максимальная возможная доходность к погашению составит 4%. Если запуск космического корабля пройдет успешно, инвестор получит 5,2 тысячи рублей за один ЦФА, а если запуску будет присвоен статус "аварийный" или "частично успешный" - только 200 рублей. Если старт с космодрома отменят или перенесут на время после окончания срока обращения ЦФА, инвесторы получат 5001 рубль за каждый ЦФА. Размещение ЦФА продлится с 9.00 мск 4 сентября 2024 до 18.00 мск 8 сентября 2024 года. Предъявление к погашению - с 23 по 28 сентября 2024 года, отмечается в сообщении. "Первый выпуск "космических" ЦФА приурочен к 11 сентября. В этот день с космодрома "Байконур" к Международной космической станции отправится ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26". ЦФА - совершенно новый инструмент для российского рынка страхования. Очень символично, что первый выпуск в этой сфере связан с космосом, ведь именно с его освоением ассоциируются самые прорывные и прогрессивные технологии", - сказал Попов. "Наш проект призван расширить число организаций - квалифицированных инвесторов, которые могут инвестировать в обеспечение устойчивости космической отрасли России. Приобретая ЦФА, компании вкладываются в совершенствование высоких технологий, укрепление экономики страны и повышение ее конкурентоспособности", - добавил гендиректор "Сбербанк Страхования" Михаил Волков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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