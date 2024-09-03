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Назван важный регион, где Россия и Турция могут взаимовыгодно сотрудничать

Назван важный регион, где Россия и Турция могут взаимовыгодно сотрудничать - 03.09.2024, ПРАЙМ

Назван важный регион, где Россия и Турция могут взаимовыгодно сотрудничать

Восточный экономический форум придаст новый импульс сотрудничеству между Анкарой и Москвой в сфере судостроения, пишет dikGAZETE. | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T11:22+0300

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2024-09-03T11:22+0300

экономика

арктика

вэф-2024

россия

турция

ледоколы

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Восточный экономический форум придаст новый импульс сотрудничеству между Анкарой и Москвой в сфере судостроения, пишет dikGAZETE.Автор подчеркивает важность того, что Арктика открывает большие перспективы турецким компаниям для использования их промышленного потенциала. Она стремится к признанию права на активное присутствие в Арктике и развитию своих научных компетенций. Она активно участвует в строительстве судов для Северного морского пути. Также Турция стремится к активному участию в научных мероприятиях и форумах, связанных с Арктикой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТурция планирует добиться от мировой общественности признания права на более активное присутствие в регионе, говорится в публикации.При этом автор акцентирует внимание на том, что Россия как арктическая держава обладает уникальной технологией производства ледоколов, без которой Турции будет сложно вести научную деятельность в Арктике. Таким образом, ВЭФ-2024 должен способствовать эффективной реализации арктического вектора внешней политики Анкары.Автор выражает надежду, что Турция не упустит возможности использовать этот полюс на вершине формирующегося многополярного мира и станет страной-партнером в Арктике в научной, геополитической и торговой сфере.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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арктика, вэф-2024, россия, турция, ледоколы