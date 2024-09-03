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Назван важный регион, где Россия и Турция могут взаимовыгодно сотрудничать - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Назван важный регион, где Россия и Турция могут взаимовыгодно сотрудничать
Назван важный регион, где Россия и Турция могут взаимовыгодно сотрудничать - 03.09.2024, ПРАЙМ
Назван важный регион, где Россия и Турция могут взаимовыгодно сотрудничать
Восточный экономический форум придаст новый импульс сотрудничеству между Анкарой и Москвой в сфере судостроения, пишет dikGAZETE. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T11:22+0300
2024-09-03T11:22+0300
экономика
арктика
вэф-2024
россия
турция
ледоколы
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Восточный экономический форум придаст новый импульс сотрудничеству между Анкарой и Москвой в сфере судостроения, пишет dikGAZETE.Автор подчеркивает важность того, что Арктика открывает большие перспективы турецким компаниям для использования их промышленного потенциала. Она стремится к признанию права на активное присутствие в Арктике и развитию своих научных компетенций. Она активно участвует в строительстве судов для Северного морского пути. Также Турция стремится к активному участию в научных мероприятиях и форумах, связанных с Арктикой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТурция планирует добиться от мировой общественности признания права на более активное присутствие в регионе, говорится в публикации.При этом автор акцентирует внимание на том, что Россия как арктическая держава обладает уникальной технологией производства ледоколов, без которой Турции будет сложно вести научную деятельность в Арктике. Таким образом, ВЭФ-2024 должен способствовать эффективной реализации арктического вектора внешней политики Анкары.Автор выражает надежду, что Турция не упустит возможности использовать этот полюс на вершине формирующегося многополярного мира и станет страной-партнером в Арктике в научной, геополитической и торговой сфере.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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арктика
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арктика, вэф-2024, россия, турция, ледоколы
Экономика, АРКТИКА, ВЭФ-2024, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ледоколы
11:22 03.09.2024
 
Назван важный регион, где Россия и Турция могут взаимовыгодно сотрудничать

dikGAZETE: Турция рассчитывает добраться до Арктики через партнерство с Россией

© РИА Новости . Роман Денисов | Перейти в медиабанк" Атомный ледокол "Арктика"
 Атомный ледокол Арктика - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Роман Денисов
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Восточный экономический форум придаст новый импульс сотрудничеству между Анкарой и Москвой в сфере судостроения, пишет dikGAZETE.
Автор подчеркивает важность того, что Арктика открывает большие перспективы турецким компаниям для использования их промышленного потенциала. Она стремится к признанию права на активное присутствие в Арктике и развитию своих научных компетенций. Она активно участвует в строительстве судов для Северного морского пути. Также Турция стремится к активному участию в научных мероприятиях и форумах, связанных с Арктикой.
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Турция планирует добиться от мировой общественности признания права на более активное присутствие в регионе, говорится в публикации.
Трансконтинентальная полярная экспедиция - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
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23 июля, 12:31
При этом автор акцентирует внимание на том, что Россия как арктическая держава обладает уникальной технологией производства ледоколов, без которой Турции будет сложно вести научную деятельность в Арктике. Таким образом, ВЭФ-2024 должен способствовать эффективной реализации арктического вектора внешней политики Анкары.
Автор выражает надежду, что Турция не упустит возможности использовать этот полюс на вершине формирующегося многополярного мира и станет страной-партнером в Арктике в научной, геополитической и торговой сфере.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаАРКТИКАВЭФ-2024РОССИЯТУРЦИЯледоколы
 
 
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