https://1prime.ru/20240903/turtsiya-851305437.html

Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС

Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС - 03.09.2024, ПРАЙМ

Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС

Турция продолжает оставаться кандидатом на вступление в Евросоюз, несмотря на то что подала заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T14:16+0300

2024-09-03T14:16+0300

2024-09-03T14:16+0300

политика

ес

турция

брикс

отношения

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Турция продолжает оставаться кандидатом на вступление в Евросоюз, несмотря на то что подала заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.Стано сообщил, что в отношениях Турции и ЕС все останется неизменным: Турция остается страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. "У нас (ЕС — прим. ред.) с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения", — сказал он. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

https://1prime.ru/20240903/turtsiya-851299890.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, турция, брикс, отношения