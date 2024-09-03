https://1prime.ru/20240903/turtsiya-851305437.html
Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС
Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС - 03.09.2024, ПРАЙМ
Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС
Турция продолжает оставаться кандидатом на вступление в Евросоюз, несмотря на то что подала заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T14:16+0300
2024-09-03T14:16+0300
2024-09-03T14:16+0300
политика
ес
турция
брикс
отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Турция продолжает оставаться кандидатом на вступление в Евросоюз, несмотря на то что подала заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.Стано сообщил, что в отношениях Турции и ЕС все останется неизменным: Турция остается страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. "У нас (ЕС — прим. ред.) с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения", — сказал он. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
https://1prime.ru/20240903/turtsiya-851299890.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, турция, брикс, отношения
Политика, ЕС, ТУРЦИЯ, БРИКС, отношения
Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС
МИД: Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Турция продолжает оставаться кандидатом на вступление в Евросоюз, несмотря на то что подала заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Стано сообщил, что в отношениях Турции и ЕС все останется неизменным: Турция остается страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.
Назван важный регион, где Россия и Турция могут взаимовыгодно сотрудничать
"У нас (ЕС — прим. ред.) с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения", — сказал он.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.