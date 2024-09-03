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Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС
Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС - 03.09.2024, ПРАЙМ
Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС
Турция продолжает оставаться кандидатом на вступление в Евросоюз, несмотря на то что подала заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T14:16+0300
2024-09-03T14:16+0300
политика
ес
турция
брикс
отношения
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Турция продолжает оставаться кандидатом на вступление в Евросоюз, несмотря на то что подала заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.Стано сообщил, что в отношениях Турции и ЕС все останется неизменным: Турция остается страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. "У нас (ЕС — прим. ред.) с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения", — сказал он. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
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ес, турция, брикс, отношения
Политика, ЕС, ТУРЦИЯ, БРИКС, отношения
14:16 03.09.2024
 
Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС

МИД: Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Турция продолжает оставаться кандидатом на вступление в Евросоюз, несмотря на то что подала заявку на членство в БРИКС, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Стано сообщил, что в отношениях Турции и ЕС все останется неизменным: Турция остается страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.
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"У нас (ЕС — прим. ред.) с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения", — сказал он.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
 
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