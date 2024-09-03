https://1prime.ru/20240903/turtsiya-851306222.html
Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС
Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС - 03.09.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС
Турции как кандидату на вступление в Европейский союз надо соответствовать европейским нормам и стандарта, сообщил официальный представитель внешнеполитической... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T14:48+0300
2024-09-03T14:48+0300
2024-09-03T14:48+0300
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Турции как кандидату на вступление в Европейский союз надо соответствовать европейским нормам и стандарта, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Его заявление приурочено к информации о стремлении Турции к вступлению в БРИКС, о чем ранее сообщало агентство Bloomberg. "Кандидаты в члены ЕС должны в полной мере и безоговорочно соблюдать ценности Евросоюза, уважать обязательства действующих соглашений, присоединиться к общей политике ЕС в области иностранных дел и безопасности… На момент вступления в ЕС страна-кандидат должна привести все, в том числе торговые соглашения, в соответствие со стандартами и правилами ЕС", - сказал Стано.Более того, европейский политик отметил разницу между двумя объединениями. По его словам, БРИКС и ЕС являются совершенно разными организации по задачам, структуре и организационным правилам.
https://1prime.ru/20240903/turtsiya-851305437.html
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Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС
В ЕС напомнили Турции о необходимости соответствия европейским стандартам
БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Турции как кандидату на вступление в Европейский союз надо соответствовать европейским нормам и стандарта, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Его заявление приурочено к информации о стремлении Турции к вступлению в БРИКС, о чем ранее сообщало агентство Bloomberg.
"Кандидаты в члены ЕС должны в полной мере и безоговорочно соблюдать ценности Евросоюза, уважать обязательства действующих соглашений, присоединиться к общей политике ЕС в области иностранных дел и безопасности… На момент вступления в ЕС страна-кандидат должна привести все, в том числе торговые соглашения, в соответствие со стандартами и правилами ЕС", - сказал Стано.
Более того, европейский политик отметил разницу между двумя объединениями. По его словам, БРИКС и ЕС являются совершенно разными организации по задачам, структуре и организационным правилам.
Турция остается кандидатом на членство в ЕС, несмотря на заявку в БРИКС