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Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС
Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС - 03.09.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС
Турции как кандидату на вступление в Европейский союз надо соответствовать европейским нормам и стандарта, сообщил официальный представитель внешнеполитической... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T14:48+0300
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Турции как кандидату на вступление в Европейский союз надо соответствовать европейским нормам и стандарта, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Его заявление приурочено к информации о стремлении Турции к вступлению в БРИКС, о чем ранее сообщало агентство Bloomberg. "Кандидаты в члены ЕС должны в полной мере и безоговорочно соблюдать ценности Евросоюза, уважать обязательства действующих соглашений, присоединиться к общей политике ЕС в области иностранных дел и безопасности… На момент вступления в ЕС страна-кандидат должна привести все, в том числе торговые соглашения, в соответствие со стандартами и правилами ЕС", - сказал Стано.Более того, европейский политик отметил разницу между двумя объединениями. По его словам, БРИКС и ЕС являются совершенно разными организации по задачам, структуре и организационным правилам.
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турция, ек, брикс, ес
ТУРЦИЯ, ЕК, БРИКС, ЕС
14:48 03.09.2024
 
Еврокомиссия напомнила Турции о необходимости соответствия стандартам ЕС

В ЕС напомнили Турции о необходимости соответствия европейским стандартам

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Турции как кандидату на вступление в Европейский союз надо соответствовать европейским нормам и стандарта, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Его заявление приурочено к информации о стремлении Турции к вступлению в БРИКС, о чем ранее сообщало агентство Bloomberg.
"Кандидаты в члены ЕС должны в полной мере и безоговорочно соблюдать ценности Евросоюза, уважать обязательства действующих соглашений, присоединиться к общей политике ЕС в области иностранных дел и безопасности… На момент вступления в ЕС страна-кандидат должна привести все, в том числе торговые соглашения, в соответствие со стандартами и правилами ЕС", - сказал Стано.
Более того, европейский политик отметил разницу между двумя объединениями. По его словам, БРИКС и ЕС являются совершенно разными организации по задачам, структуре и организационным правилам.
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