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В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского

В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского - 03.09.2024, ПРАЙМ

В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского

Нидерландам следует незамедлительно прекратить поставки Украине военной помощи после раскрытия информации об участии украинского лидера Владимира Зеленского в... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T12:18+0300

2024-09-03T12:18+0300

2024-09-03T12:18+0300

россия

нидерланды

северные потоки

украина

военная помощь украине

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ГААГА, 3 сен - ПРАЙМ. Нидерландам следует незамедлительно прекратить поставки Украине военной помощи после раскрытия информации об участии украинского лидера Владимира Зеленского в терактах на "Северных потоках". Об этом говорится в заявлении голландской крайне правой фракции "Форум за демократию" (FVD).Ранее премьер Нидерландов Дик Схофсообщил о встрече с Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, где западный политик пообещал продолжать оказывать поддержку Украине.В свою очередь, партия FVD раскритиковала заявления премьер-министра и заявила, что, с учетом участия Зеленского в подрыве "Северных потоков" дальнейшая поддержка Киеву неприемлема. Ранее западные СМИ писали, что немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одна из газет опубликовала его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева.

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нидерланды

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россия, нидерланды, северные потоки, украина, военная помощь украине