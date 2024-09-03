https://1prime.ru/20240903/ukraina-851301560.html
В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского
В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского - 03.09.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского
Нидерландам следует незамедлительно прекратить поставки Украине военной помощи после раскрытия информации об участии украинского лидера Владимира Зеленского в... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T12:18+0300
2024-09-03T12:18+0300
2024-09-03T12:18+0300
россия
нидерланды
северные потоки
украина
военная помощь украине
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ГААГА, 3 сен - ПРАЙМ. Нидерландам следует незамедлительно прекратить поставки Украине военной помощи после раскрытия информации об участии украинского лидера Владимира Зеленского в терактах на "Северных потоках". Об этом говорится в заявлении голландской крайне правой фракции "Форум за демократию" (FVD).Ранее премьер Нидерландов Дик Схофсообщил о встрече с Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, где западный политик пообещал продолжать оказывать поддержку Украине.В свою очередь, партия FVD раскритиковала заявления премьер-министра и заявила, что, с учетом участия Зеленского в подрыве "Северных потоков" дальнейшая поддержка Киеву неприемлема. Ранее западные СМИ писали, что немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одна из газет опубликовала его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева.
https://1prime.ru/20240902/raskhody-851273162.html
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россия, нидерланды, северные потоки, украина, военная помощь украине
РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, Северные потоки, УКРАИНА, военная помощь Украине
В Нидерландах призвали прекратить помощь Украине из-за действий Зеленского
"Форум за демократию": Нидерланды должны прекратить помощь Украине
ГААГА, 3 сен - ПРАЙМ. Нидерландам следует незамедлительно прекратить поставки Украине военной помощи после раскрытия информации об участии украинского лидера Владимира Зеленского в терактах на "Северных потоках". Об этом говорится в заявлении голландской крайне правой фракции "Форум за демократию" (FVD).
Ранее премьер Нидерландов Дик Схофсообщил о встрече с Зеленским в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, где западный политик пообещал продолжать оказывать поддержку Украине.
В свою очередь, партия FVD раскритиковала заявления премьер-министра и заявила, что, с учетом участия Зеленского в подрыве "Северных потоков" дальнейшая поддержка Киеву неприемлема.
Ранее западные СМИ писали, что немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одна из газет опубликовала его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева.
Власти Украины ищут дополнительные источники покрытия военных расходов