https://1prime.ru/20240903/ukraina-851312299.html

На Украине три министра подали заявления об отставке

На Украине три министра подали заявления об отставке - 03.09.2024, ПРАЙМ

На Украине три министра подали заявления об отставке

На Украине подали заявления об отставке три министра. Об этом во вторник рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T18:03+0300

2024-09-03T18:03+0300

2024-09-03T18:05+0300

украина

верховная рада

https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. На Украине подали заявления об отставке три министра. Об этом во вторник рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.Речь идет о главе Минюста Денис Малюська, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и главе министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook*. По его словам, заявление об увольнении также поступило от главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.Как рассказал украинский депутат, все заявления рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний Рады.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240902/katastrofa-851281370.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, верховная рада