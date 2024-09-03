Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине три министра подали заявления об отставке - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240903/ukraina-851312299.html
На Украине три министра подали заявления об отставке
На Украине три министра подали заявления об отставке - 03.09.2024, ПРАЙМ
На Украине три министра подали заявления об отставке
На Украине подали заявления об отставке три министра. Об этом во вторник рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T18:03+0300
2024-09-03T18:05+0300
украина
верховная рада
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. На Украине подали заявления об отставке три министра. Об этом во вторник рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.Речь идет о главе Минюста Денис Малюська, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и главе министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook*. По его словам, заявление об увольнении также поступило от главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.Как рассказал украинский депутат, все заявления рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний Рады.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20240902/katastrofa-851281370.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_353:0:2954:1951_1920x0_80_0_0_4fc9ae1fd6e81c31bd2d10fd940f03f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, верховная рада
УКРАИНА, Верховная рада
18:03 03.09.2024 (обновлено: 18:05 03.09.2024)
 
На Украине три министра подали заявления об отставке

Главы Минюста, Минстратегпрома и фонда Госимущества Украины подали в отставку

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. На Украине подали заявления об отставке три министра. Об этом во вторник рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Речь идет о главе Минюста Денис Малюська, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и главе министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец.
Соответствующее сообщение он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook*. По его словам, заявление об увольнении также поступило от главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.
Как рассказал украинский депутат, все заявления рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний Рады.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
В Раде сделали неожиданное заявление о Красноармейске
Вчера, 17:54
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
УКРАИНАВерховная рада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала