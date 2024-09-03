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На Украине три министра подали заявления об отставке
На Украине три министра подали заявления об отставке - 03.09.2024, ПРАЙМ
На Украине три министра подали заявления об отставке
На Украине подали заявления об отставке три министра. Об этом во вторник рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T18:03+0300
2024-09-03T18:03+0300
2024-09-03T18:05+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. На Украине подали заявления об отставке три министра. Об этом во вторник рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.Речь идет о главе Минюста Денис Малюська, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и главе министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook*. По его словам, заявление об увольнении также поступило от главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.Как рассказал украинский депутат, все заявления рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний Рады.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, верховная рада
На Украине три министра подали заявления об отставке
Главы Минюста, Минстратегпрома и фонда Госимущества Украины подали в отставку
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. На Украине подали заявления об отставке три министра. Об этом во вторник рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Речь идет о главе Минюста Денис Малюська, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и главе министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец.
Соответствующее сообщение он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook*. По его словам, заявление об увольнении также поступило от главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.
Как рассказал украинский депутат, все заявления рассмотрят на одном из предстоящих пленарных заседаний Рады.
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