https://1prime.ru/20240903/ukraina-851314364.html
Вице-премьер по евроинтеграции Украины подала заявление об отставке
Вице-премьер по евроинтеграции Украины подала заявление об отставке - 03.09.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер по евроинтеграции Украины подала заявление об отставке
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об отставке. Его рассмотрят на одном из ближайших | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T21:12+0300
2024-09-03T21:12+0300
2024-09-03T21:13+0300
политика
украина
европа
ес
чиновники
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b4aba69752987fd7862733b7fcf61fab.jpg
МОСКВА,3 сен – ПРАЙМ. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об отставке. Его рассмотрят на одном из ближайших заседаний парламента, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Стефанчук сообщил, что в Верховную раду Украины поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишиной. Рассмотрение этого заявления запланировано на одном из ближайших пленарных заседаний.Ранее Стефанчук объявил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец подали в парламент заявления об уходе в отставку.
https://1prime.ru/20240903/dokhody-851313366.html
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_3c37bf428bf92b96806d0aea81910514.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, ес, чиновники
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС, чиновники
Вице-премьер по евроинтеграции Украины подала заявление об отставке
Рада: вице-премьер по евроинтеграции Украины подала заявление об отставке
МОСКВА,3 сен – ПРАЙМ. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об отставке. Его рассмотрят на одном из ближайших заседаний парламента, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
Стефанчук сообщил, что в Верховную раду Украины поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишиной. Рассмотрение этого заявления запланировано на одном из ближайших пленарных заседаний.
Ранее Стефанчук объявил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец подали в парламент заявления об уходе в отставку.
На Украине выступили за декларирование доходов офиса Зеленского