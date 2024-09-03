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Вице-премьер по евроинтеграции Украины подала заявление об отставке

Вице-премьер по евроинтеграции Украины подала заявление об отставке - 03.09.2024, ПРАЙМ

Вице-премьер по евроинтеграции Украины подала заявление об отставке

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об отставке. Его рассмотрят на одном из ближайших | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T21:12+0300

2024-09-03T21:12+0300

2024-09-03T21:13+0300

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МОСКВА,3 сен – ПРАЙМ. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об отставке. Его рассмотрят на одном из ближайших заседаний парламента, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Стефанчук сообщил, что в Верховную раду Украины поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишиной. Рассмотрение этого заявления запланировано на одном из ближайших пленарных заседаний.Ранее Стефанчук объявил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец подали в парламент заявления об уходе в отставку.

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украина, европа, ес, чиновники