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Смена курса: экономику и рубль наконец развернут

Смена курса: экономику и рубль наконец развернут - 03.09.2024, ПРАЙМ

Смена курса: экономику и рубль наконец развернут

Валютные рынки, будучи наименее предсказуемыми, одновременно являются первым индикатором ситуации в экономике и на рынках, к которому обращаются инвесторы... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T08:00+0300

2024-09-03T08:00+0300

2024-09-03T08:00+0300

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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Валютные рынки, будучи наименее предсказуемыми, одновременно являются первым индикатором ситуации в экономике и на рынках, к которому обращаются инвесторы. Каким может быть курс рубля к концу года и что повлияет на его динамику?В нынешней ситуации курс российской валюты больше зависит от профицита торгового баланса и ограничений на движение капитала. Эти факторы характерны для экспортной экономики, когда для поддержания баланса на рынке требуется постоянный приток валютной выручки.Вместе с тем с точки зрения доходов бюджета такая финансовая модель почти автоматически предполагает необходимость слабого рубля. Поэтому приближение выборов в марте 2024 года вызывало сильную нервозность участников валютного рынка. Ходили разговоры о том, что после выборов правительство в условиях роста трат на оборону начнет ослаблять рубль для пополнения бюджета, тем самым увеличивая нефтегазовые доходы. Эти ожидания привели к сильному росту спроса на иностранные валюты и к ослаблению рубля, остановить которое помогло продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами и жесткая монетарная политика, направленная на снижение потребительского спроса и, как следствие, сокращение объемов импорта.В итоге к середине года российская валюта обрела неустойчивое равновесие, получив дополнительную поддержку на фоне введения санкций в отношении НКЦ и Московской Биржи. Закрытие биржевой торговли долларом и евро привело к укреплению рубля, а для локальных инвесторов это событие в очередной раз стало подтверждением того, что иностранная валюта — токсичный актив. К тому же на фоне высоких ставок многие рублевые активы выглядят куда более привлекательно, чем инструменты в валюте.В ближайшее время фактором укрепления рубля, помимо жесткой политики ЦБ РФ и состояния торгового баланса, будет выступать сокращение импорта из-за риска вторичных санкций, а также постепенное усложнение оттока капитала. Хотя последний фактор по-прежнему играет против рубля, нетто-отток сохраняется и будет сохраняться, пока не будет достигнут баланс внешней торговли. На фоне этого до конца года российская валюта может продолжить укрепляться, при этом в самом оптимистичном сценарии курс доллара может снизиться до 80–82 рублей. Но, скорее всего, валютный рынок останется волатильным, а курс доллара будет держаться в пределах 85–90 рублей.В долгосрочной перспективе поведение рубля будет во многом определяться тем путем эволюции российской экономики, который выберут власти. Первые признаки смены экономической парадигмы мы уже наблюдали в нынешнем году. Так, повышение НДФЛ и налога на прибыль организаций дали рынку понять, что наполнять бюджет планируется за счет внутренних доходов. Это означает, что, во-первых, ослабление рубля становится все менее эффективным способом наполнения бюджета, а во-вторых, что власти, вероятно, видят риски, связанные с получением нефтегазовых доходов. Если же идти путем снижения экспорта, то это означает высвобождение трудовых и иных производственных ресурсов, которые можно задействовать для производства товаров и услуг для внутреннего потребления. Иными словами, это ресурс для повышения уровня потребления и инвестиций внутри России.Решения о повышении налогов на доходы и прибыль, а также частичное сохранение обязательной продажи валютной выручки — это явный шаг в направлении сбалансированной модели экономики. Отличительные признаки перехода к ней — контроль движения капитала (сейчас эту роль отчасти выполняют санкции), стабилизация рубля и увеличение импорта, увеличение налогов на внутреннее производство, потребление и, возможно, на импорт. Форсированный отход от экспортной модели экономики не только позволил бы ускорить рост ВВП, но и привел бы к более значительному укреплению российской валюты.Однако, судя по тем тенденциям, которые преобладают в российской экономике (ослабление контроля за движением капитала со стороны ЦБ РФ, снижение нормы обязательной продажи валюты), пока речи о полном отказе от экспортной модели не идет. В политическом аспекте это дает ряд преимуществ, поэтому по крайней мере в 2025 году российская валюта по-прежнему останется зависимой от внешних факторов со всеми сопутствующими рисками ее ослабления.Автор - аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев

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Александр Джиоев https://cdnn.1prime.ru/img/84250/68/842506843_0:0:853:854_100x100_80_0_0_eb017ddf2ad148704b524ed4f26184bf.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Джиоев https://cdnn.1prime.ru/img/84250/68/842506843_0:0:853:854_100x100_80_0_0_eb017ddf2ad148704b524ed4f26184bf.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф