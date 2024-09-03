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Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум
Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум - 03.09.2024, ПРАЙМ
Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум
Во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета открылся Восточный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2024, ПРАЙМ
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вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета открылся Восточный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости. ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ на острове Русском в период с 3 по 6 сентября. РИА Новости является генеральным информационным партнером мероприятия. В первый день на площадке пройдет ряд мероприятий, в частности, второй международный форум "День сокола". Деловые мероприятия запланированы с 10.00 по местному времени (3.00 мск). На площадке уже начали работать стенды министерств и ведомств, в том числе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генеральной прокуратуры, Минпромторга, Роструда, Министерства образования и науки. Также есть экспозиция МЧС. Начали работу стенды крупнейших корпораций, в частности, ВЭБ.РФ, Русгидро, Сбера, Роснефти. Для гостей будет работать ресторан Рыбный дом Росрыболовства. Кроме того, в отдельном павильоне представлен официальный автомобиль форума китайского бренда HONGQI.
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вэф-2024
ВЭФ-2024
05:48 03.09.2024
 
Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум

Восточный экономический форум открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНовостройки во Владивостоке
Новостройки во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета открылся Восточный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости.
ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ на острове Русском в период с 3 по 6 сентября. РИА Новости является генеральным информационным партнером мероприятия.
В первый день на площадке пройдет ряд мероприятий, в частности, второй международный форум "День сокола". Деловые мероприятия запланированы с 10.00 по местному времени (3.00 мск).
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На площадке уже начали работать стенды министерств и ведомств, в том числе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзора, Генеральной прокуратуры, Минпромторга, Роструда, Министерства образования и науки. Также есть экспозиция МЧС.
Начали работу стенды крупнейших корпораций, в частности, ВЭБ.РФ, Русгидро, Сбера, Роснефти.
Для гостей будет работать ресторан Рыбный дом Росрыболовства. Кроме того, в отдельном павильоне представлен официальный автомобиль форума китайского бренда HONGQI.
 
ВЭФ-2024
 
 
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