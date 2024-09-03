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Болгарский депутат хочет приехать на ВЭФ устанавливать контакты с Россией - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Болгарский депутат хочет приехать на ВЭФ устанавливать контакты с Россией
Болгарский депутат хочет приехать на ВЭФ устанавливать контакты с Россией - 03.09.2024, ПРАЙМ
Болгарский депутат хочет приехать на ВЭФ устанавливать контакты с Россией
Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков заявил РИА Новости, что примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вместе с... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T06:57+0300
2024-09-03T06:57+0300
вэф-2024
болгария
россия
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков заявил РИА Новости, что примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вместе с представителем сельхозсектора болгарского города Пловдив, это будет способствовать налаживанию отношений между Болгарией и Россией. "Приглашение получил я, со мной заместитель председателя муниципального совета города Пловдив. Он является и директором большого оптового рынка фруктов и овощей. Мы хотим установить контакты и таким образом улучшить отношения между Россией и Болгарией", - рассказал Петков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф-2024, болгария, россия
ВЭФ-2024, БОЛГАРИЯ, РОССИЯ
06:57 03.09.2024
 
Болгарский депутат хочет приехать на ВЭФ устанавливать контакты с Россией

Болгарский депутат заявил, что приедет на ВЭФ устанавливать контакты с Россией

© Фото : Unsplash/Kate KrasautsavaСофия, Болгария
София, Болгария - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© Фото : Unsplash/Kate Krasautsava
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков заявил РИА Новости, что примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вместе с представителем сельхозсектора болгарского города Пловдив, это будет способствовать налаживанию отношений между Болгарией и Россией.
"Приглашение получил я, со мной заместитель председателя муниципального совета города Пловдив. Он является и директором большого оптового рынка фруктов и овощей. Мы хотим установить контакты и таким образом улучшить отношения между Россией и Болгарией", - рассказал Петков.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
На ВЭФ открылась выставка "Улица Дальнего Востока"
06:55
 
ВЭФ-2024БОЛГАРИЯРОССИЯ
 
 
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