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Болгарский депутат хочет приехать на ВЭФ устанавливать контакты с Россией

Болгарский депутат хочет приехать на ВЭФ устанавливать контакты с Россией - 03.09.2024, ПРАЙМ

Болгарский депутат хочет приехать на ВЭФ устанавливать контакты с Россией

Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков заявил РИА Новости, что примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вместе с... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T06:57+0300

2024-09-03T06:57+0300

2024-09-03T06:57+0300

вэф-2024

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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков заявил РИА Новости, что примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вместе с представителем сельхозсектора болгарского города Пловдив, это будет способствовать налаживанию отношений между Болгарией и Россией. "Приглашение получил я, со мной заместитель председателя муниципального совета города Пловдив. Он является и директором большого оптового рынка фруктов и овощей. Мы хотим установить контакты и таким образом улучшить отношения между Россией и Болгарией", - рассказал Петков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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вэф-2024, болгария, россия