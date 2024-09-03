Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону - 03.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240903/velikobritaniya-851314520.html
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону - 03.09.2024, ПРАЙМ
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону
Лондону стоит опасаться не расширения БРИКС, а технологической деградации, которая произошла в Великобритании из-за либерального упадка, заявила официальный... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T21:45+0300
2024-09-03T21:45+0300
политика
великобритания
лондон
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ba89607898ccbbda71ac3b9cdc8e8d2d.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Лондону стоит опасаться не расширения БРИКС, а технологической деградации, которая произошла в Великобритании из-за либерального упадка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова в своем Telegram-канале написала, что говоря об опасности, то в первую очередь Лондону надо опасаться наступившей в Великобритании "технологической деградации, вызванной либеральным декадансом".Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун отметил, что расширение БРИКС до вдвое большего количества участников может указывать на стремление мирового сообщества устанавливать более оппортунистические связи. По его мнению, такие связи могут быть потенциально опасными.Она подчеркнула, что расширение объединения свидетельствует о готовности мирового сообщества освободиться от неоколониального гнета, развиваться в соответствии со своими национальными интересами, сохранять традиции цивилизации и противостоять разрушительному влиянию западной либеральной диктатуры.
https://1prime.ru/20240819/mid-850984104.html
великобритания
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_dac0bea236b31cdfc557700913e39004.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, лондон, мария захарова
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Мария Захарова
21:45 03.09.2024
 
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону

Захарова: Лондону нужно опасаться не расширения БРИКС, а деградации в Британии

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Лондону стоит опасаться не расширения БРИКС, а технологической деградации, которая произошла в Великобритании из-за либерального упадка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что говоря об опасности, то в первую очередь Лондону надо опасаться наступившей в Великобритании "технологической деградации, вызванной либеральным декадансом".
Москва - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
В МИД осудили Лондон за ведение агрессивного антироссийского курса
19 августа, 16:11
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун отметил, что расширение БРИКС до вдвое большего количества участников может указывать на стремление мирового сообщества устанавливать более оппортунистические связи. По его мнению, такие связи могут быть потенциально опасными.
Она подчеркнула, что расширение объединения свидетельствует о готовности мирового сообщества освободиться от неоколониального гнета, развиваться в соответствии со своими национальными интересами, сохранять традиции цивилизации и противостоять разрушительному влиянию западной либеральной диктатуры.
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала