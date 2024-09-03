https://1prime.ru/20240903/velikobritaniya-851314520.html

МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону

МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону - 03.09.2024, ПРАЙМ

МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону

Лондону стоит опасаться не расширения БРИКС, а технологической деградации, которая произошла в Великобритании из-за либерального упадка, заявила официальный... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T21:45+0300

2024-09-03T21:45+0300

2024-09-03T21:45+0300

политика

великобритания

лондон

мария захарова

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Лондону стоит опасаться не расширения БРИКС, а технологической деградации, которая произошла в Великобритании из-за либерального упадка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова в своем Telegram-канале написала, что говоря об опасности, то в первую очередь Лондону надо опасаться наступившей в Великобритании "технологической деградации, вызванной либеральным декадансом".Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун отметил, что расширение БРИКС до вдвое большего количества участников может указывать на стремление мирового сообщества устанавливать более оппортунистические связи. По его мнению, такие связи могут быть потенциально опасными.Она подчеркнула, что расширение объединения свидетельствует о готовности мирового сообщества освободиться от неоколониального гнета, развиваться в соответствии со своими национальными интересами, сохранять традиции цивилизации и противостоять разрушительному влиянию западной либеральной диктатуры.

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великобритания

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великобритания, лондон, мария захарова