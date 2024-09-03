https://1prime.ru/20240903/velikobritaniya-851314520.html
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону - 03.09.2024, ПРАЙМ
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону
Лондону стоит опасаться не расширения БРИКС, а технологической деградации, которая произошла в Великобритании из-за либерального упадка, заявила официальный... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T21:45+0300
2024-09-03T21:45+0300
2024-09-03T21:45+0300
политика
великобритания
лондон
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ba89607898ccbbda71ac3b9cdc8e8d2d.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Лондону стоит опасаться не расширения БРИКС, а технологической деградации, которая произошла в Великобритании из-за либерального упадка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова в своем Telegram-канале написала, что говоря об опасности, то в первую очередь Лондону надо опасаться наступившей в Великобритании "технологической деградации, вызванной либеральным декадансом".Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун отметил, что расширение БРИКС до вдвое большего количества участников может указывать на стремление мирового сообщества устанавливать более оппортунистические связи. По его мнению, такие связи могут быть потенциально опасными.Она подчеркнула, что расширение объединения свидетельствует о готовности мирового сообщества освободиться от неоколониального гнета, развиваться в соответствии со своими национальными интересами, сохранять традиции цивилизации и противостоять разрушительному влиянию западной либеральной диктатуры.
https://1prime.ru/20240819/mid-850984104.html
великобритания
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_dac0bea236b31cdfc557700913e39004.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, лондон, мария захарова
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Мария Захарова
МИД России рассказал, чего стоит опасаться Лондону
Захарова: Лондону нужно опасаться не расширения БРИКС, а деградации в Британии
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ.
Лондону стоит опасаться не расширения БРИКС, а технологической деградации, которая произошла в Великобритании из-за либерального упадка, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что говоря об опасности, то в первую очередь Лондону надо опасаться наступившей в Великобритании "технологической деградации, вызванной либеральным декадансом".
В МИД осудили Лондон за ведение агрессивного антироссийского курса
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун отметил, что расширение БРИКС до вдвое большего количества участников может указывать на стремление мирового сообщества устанавливать более оппортунистические связи. По его мнению, такие связи могут быть потенциально опасными.
Она подчеркнула, что расширение объединения свидетельствует о готовности мирового сообщества освободиться от неоколониального гнета, развиваться в соответствии со своими национальными интересами, сохранять традиции цивилизации и противостоять разрушительному влиянию западной либеральной диктатуры.