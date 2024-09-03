https://1prime.ru/20240903/venesuela-851289095.html

Венесуэла назвала конфискацию президентского самолета пиратством

Венесуэла назвала конфискацию президентского самолета пиратством - 03.09.2024, ПРАЙМ

Венесуэла назвала конфискацию президентского самолета пиратством

Правительство Венесуэлы, комментируя решение о конфискации в Доминиканской республике борта венесуэльского президента и его переправку в Майами, заявило о новом | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T07:06+0300

2024-09-03T07:06+0300

2024-09-03T07:06+0300

венесуэла

сша

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МЕХИКО, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы, комментируя решение о конфискации в Доминиканской республике борта венесуэльского президента и его переправку в Майами, заявило о новом акте пиратства в исполнении США."Боливарианская Республика Венесуэла заявляет международному сообществу, что власти Соединенных Штатов Америки в очередной раз совершили преступное действие, которое нельзя квалифицировать иначе как пиратство, незаконно конфисковали самолет, который использовался президентом Республики, оправдывая свои действия принудительными мерами, которые они в одностороннем и незаконном порядке вводят по всему миру", - указывается в коммюнике, опубликованном министром коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньесом в своем Telegram-канале .По его словам, этот шаг показывает, что ни одно государство и ни одно конституционное правительство не застраховано от незаконных шагов в обход международного права.В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти Соединенных Штатов арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и переправили его во Флориду. Американские власти определили, что покупка воздушного судна произошла в обход санкций. "Соединенные Штаты уже демонстрировали, что они используют свою экономическую и военную мощь для запугивания и давления на такие государства, как Доминиканская Республика, чтобы они стали соучастниками преступных действий. Это пример предполагаемого "порядка, основанного на правилах", который, игнорируя международное право, стремится установить право сильного, создать и безнаказанно навязать правила, соответствующие его интересам", - говорится в заявлении.В Каракасе оставили за собой право осуществить любые юридические действия для возмещения ущерба. Власти республики подчеркнули, что это не единичный акт агрессии, а общая эскалация действий в отношении переизбранного правительства. Борт президента стал вторым конфискованным Соединенными Штатами венесуэльским самолетом - в 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). В начале текущего года местный суд решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду. Венесуэльские СМИ утверждают, что самолет был переправлен под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.

https://1prime.ru/20240729/venesuela-850509321.html

венесуэла

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венесуэла, сша