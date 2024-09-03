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Россияне бросились перекладывать деньги из частных банков в государственные
Россияне бросились перекладывать деньги из частных банков в государственные - 03.09.2024, ПРАЙМ
Россияне бросились перекладывать деньги из частных банков в государственные
В июле россияне массово переводили свои сбережения из частных банков в государственные, так как последние предложили более выгодные условия, сообщает портал... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T13:50+0300
2024-09-03T13:50+0300
2024-09-03T13:50+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. В июле россияне массово переводили свои сбережения из частных банков в государственные, так как последние предложили более выгодные условия, сообщает портал Frank Media.В издании заметили, что особенно заметный отток был замечен у Т-банка, который потерял около 118 миллионов рублей, что составляет примерно восемь процентов срочных вкладов. Вторым по величине оттока был "ФК Открытие" с суммой в 74,1 миллиарда рублей, за ним следовал Юникредитбанк с потерей в 12,2 миллиарда рублей. Эксперты объясняют это конкуренцией банков за клиентов и пересмотром ставок.
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россия, банки
Россияне бросились перекладывать деньги из частных банков в государственные
Frank Media: в июле ряд банков столкнулся с оттоком срочных вкладов
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ.
В июле россияне массово переводили свои сбережения из частных банков в государственные, так как последние предложили более выгодные условия, сообщает
портал Frank Media.
В издании заметили, что особенно заметный отток был замечен у Т-банка, который потерял около 118 миллионов рублей, что составляет примерно восемь процентов срочных вкладов.
Вторым по величине оттока был "ФК Открытие" с суммой в 74,1 миллиарда рублей, за ним следовал Юникредитбанк с потерей в 12,2 миллиарда рублей. Эксперты объясняют это конкуренцией банков за клиентов и пересмотром ставок.
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