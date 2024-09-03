https://1prime.ru/20240903/vklady-851304458.html

Россияне бросились перекладывать деньги из частных банков в государственные

Россияне бросились перекладывать деньги из частных банков в государственные - 03.09.2024, ПРАЙМ

Россияне бросились перекладывать деньги из частных банков в государственные

В июле россияне массово переводили свои сбережения из частных банков в государственные, так как последние предложили более выгодные условия, сообщает портал... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T13:50+0300

2024-09-03T13:50+0300

2024-09-03T13:50+0300

экономика

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_6729ef659901edff8ea96c7f1ac31d14.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. В июле россияне массово переводили свои сбережения из частных банков в государственные, так как последние предложили более выгодные условия, сообщает портал Frank Media.В издании заметили, что особенно заметный отток был замечен у Т-банка, который потерял около 118 миллионов рублей, что составляет примерно восемь процентов срочных вкладов. Вторым по величине оттока был "ФК Открытие" с суммой в 74,1 миллиарда рублей, за ним следовал Юникредитбанк с потерей в 12,2 миллиарда рублей. Эксперты объясняют это конкуренцией банков за клиентов и пересмотром ставок.

https://1prime.ru/20240903/sber-851299138.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки