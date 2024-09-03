https://1prime.ru/20240903/vooruzheniya-851309001.html

Польша построит фабрику боеприпасов для обеспечения ЕС и Украины

Польша построит фабрику боеприпасов для обеспечения ЕС и Украины - 03.09.2024, ПРАЙМ

Польша построит фабрику боеприпасов для обеспечения ЕС и Украины

Польша планирует построить завод по производству боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности стран Европейского союза и Украины. Об этом заявил президент... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T16:22+0300

2024-09-03T16:22+0300

2024-09-03T16:22+0300

вооружения

польша

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ВАРШАВА, 3 сен - ПРАЙМ. Польша планирует построить завод по производству боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности стран Европейского союза и Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда."Фабрика боеприпасов – это то, что нам очень нужно. И не только нам. Она нужна сегодня всему Североатлантическому союзу. Мы точно знаем, насколько большую нехватку в этом плане выявила война..., и те потребности, которые Украина сегодня имеет", — отметил он в рамках выступления на оборонной выставке в Кельцах.По мнению Дуды, НАТО нуждается в боеприпасах, и для того, чтобы их иметь, нужно производить их самостоятельно. Строительство завода в Польше продемонстрирует ответственность перед страной и перед альянсом, заключил он.Москва неоднократно отмечала, что поставки оружия на Украину усложняют урегулирование конфликта и прямо вовлекают страны НАТО в него. Все это, по словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, негативно влияет на переговоры и провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта.

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