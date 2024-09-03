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F-16 мог быть сбит системой ПВО, полученной ВСУ не от США, считает эксперт

F-16 мог быть сбит системой ПВО, полученной ВСУ не от США, считает эксперт - 03.09.2024, ПРАЙМ

F-16 мог быть сбит системой ПВО, полученной ВСУ не от США, считает эксперт

Истребитель F-16, вероятно, сбила украинская система ПВО, которую Киев получил не от США, считает бывший служащий авиации ВМС Франции и эксперт по аэронавтике... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T20:41+0300

2024-09-03T20:41+0300

2024-09-03T20:41+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Истребитель F-16, вероятно, сбила украинская система ПВО, которую Киев получил не от США, считает бывший служащий авиации ВМС Франции и эксперт по аэронавтике Ксавье Тительман. В интервью изданию Libre эксперт высказал мнение, что системы ПВО и истребители американского производства способны распознавать друг друга. Поэтому он не верит, что F-16 был сбит системой Patriot."Украинцы используют разные системы ПВО, не все из которых произведены на Западе. Все ли системы в стране были обновлены так, чтобы не сбить собственный истребитель? Мне это кажется маловероятным", — добавил он. Тительман указал, что без автоматических систем распознавания военным необходимо самим сообщать друг другу о присутствии дружественного летательного аппарата в воздушном пространстве. Крушение, таким образом, могло стать результатом отсутствия у наземной команды информации о статусе истребителя.29 августа Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16. Причины крушения выясняет специальная комиссия. Ранее Wall Street Journal писала, что F-16 мог разбиться из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбили из-за нарушения координации действий.Украинский летчик Алексей Меся погиб 26 августа при выполнении боевого задания. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев 27 августа сообщил о поражении объекта в районе военного аэродрома в Староконстантинове, где проходили обучение пилоты ВСУ у иностранных инструкторов. 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука, причины отставки не уточнялись. 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал увольнение, назвав его "ротацией", не связанной с крушением истребителя.

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f-16, всу, киев, сша