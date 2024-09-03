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В ВТБ предрекли "охлаждение" рынка розничого кредитования
В ВТБ предрекли "охлаждение" рынка розничого кредитования - 03.09.2024, ПРАЙМ
В ВТБ предрекли "охлаждение" рынка розничого кредитования
Сокращение рынка розничного кредитования в конце года усилится и с сентября по декабрь составит более 15% к аналогичному периоду 2023 года, в целом в 2024 году... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T08:24+0300
2024-09-03T08:24+0300
2024-09-03T08:24+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сокращение рынка розничного кредитования в конце года усилится и с сентября по декабрь составит более 15% к аналогичному периоду 2023 года, в целом в 2024 году продажи рынка "охладятся" на 9%, сообщил ВТБ в рамках ВЭФ-2024. "По итогам восьми месяцев общий объем кредитных продаж физлицам в России достиг 9,8 триллиона рублей, что на 5,4% ниже показателей восьми месяцев 2023 года. В конце года сокращение рынка усилится, и с сентября по декабрь составит более 15% к аналогичному периоду 2023 года", - сообщила пресс-служба банка. "Мы пересмотрели свой прогноз по снижению рынка розничного кредитования в 2024 году с 16 до примерно 9%. Небольшая "оттепель" связана с более высоким спросом на кредиты наличными и укреплением позиций "семейной" программы в ипотечном кредитовании. Но итоговые значения в любом случае будут ниже прошлогодних из-за мер регулятора по "охлаждению" рынка. Пока ключевая ставка остается такой высокой, ждать другой тенденции на рынке кредитов не приходится", – приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова в рамках ВЭФ-2024. По оценке ВТБ, в августе 2024 года россияне оформили розничные кредиты на 1,2 триллиона рублей, что на треть ниже результата августа прошлого года. Всего в этом году, по прогнозу банка, выдачи розничных кредитов в России превысят 14,7 триллиона рублей, что на 9,3% ниже итогов 2023 года, уточняет банк. Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) составит 7,6 триллиона и снова опередит продажи кредитов наличными (7,1 триллиона). Выдачи ипотеки могут составить 5,1 триллиона рублей (-35% к прошлому году), автокредитов – 2,5 триллиона, что станет рекордом для российского рынка. Общий портфель кредитов физлиц на рынке может достигнуть 40,6 триллиона рублей, показав рост на 16% к 2023 году. Выдачи розничных кредитов ВТБ за восемь месяцев 2024 года достигли 1,8 триллиона рублей, что на 5,8% выше значений аналогичного периода 2023 года. Число выданных кредитов увеличилось на 22%. Общий портфель кредитов физлиц ВТБ с начала года вырос на 17%, примерно до 7,4 триллиона рублей, из которых около 4,7 триллиона – ипотека, говорится в сообщении. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, вэф-2024, втб
В ВТБ предрекли "охлаждение" рынка розничого кредитования
ВТБ: рынок розничного кредитования в РФ в конце года "охладится" на 15%
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сокращение рынка розничного кредитования в конце года усилится и с сентября по декабрь составит более 15% к аналогичному периоду 2023 года, в целом в 2024 году продажи рынка "охладятся" на 9%, сообщил ВТБ в рамках ВЭФ-2024.
"По итогам восьми месяцев общий объем кредитных продаж физлицам в России достиг 9,8 триллиона рублей, что на 5,4% ниже показателей восьми месяцев 2023 года. В конце года сокращение рынка усилится, и с сентября по декабрь составит более 15% к аналогичному периоду 2023 года", - сообщила пресс-служба банка.
"Мы пересмотрели свой прогноз по снижению рынка розничного кредитования в 2024 году с 16 до примерно 9%. Небольшая "оттепель" связана с более высоким спросом на кредиты наличными и укреплением позиций "семейной" программы в ипотечном кредитовании. Но итоговые значения в любом случае будут ниже прошлогодних из-за мер регулятора по "охлаждению" рынка. Пока ключевая ставка остается такой высокой, ждать другой тенденции на рынке кредитов не приходится", – приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова в рамках ВЭФ-2024.
До 70% отказов: кому больше не дадут кредит наличными и автозайм
По оценке ВТБ, в августе 2024 года россияне оформили розничные кредиты на 1,2 триллиона рублей, что на треть ниже результата августа прошлого года. Всего в этом году, по прогнозу банка, выдачи розничных кредитов в России превысят 14,7 триллиона рублей, что на 9,3% ниже итогов 2023 года, уточняет банк. Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) составит 7,6 триллиона и снова опередит продажи кредитов наличными (7,1 триллиона). Выдачи ипотеки могут составить 5,1 триллиона рублей (-35% к прошлому году), автокредитов – 2,5 триллиона, что станет рекордом для российского рынка. Общий портфель кредитов физлиц на рынке может достигнуть 40,6 триллиона рублей, показав рост на 16% к 2023 году.
Выдачи розничных кредитов ВТБ за восемь месяцев 2024 года достигли 1,8 триллиона рублей, что на 5,8% выше значений аналогичного периода 2023 года. Число выданных кредитов увеличилось на 22%. Общий портфель кредитов физлиц ВТБ с начала года вырос на 17%, примерно до 7,4 триллиона рублей, из которых около 4,7 триллиона – ипотека, говорится в сообщении.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.