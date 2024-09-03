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ВТБ начнет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках
ВТБ начнет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках - 03.09.2024, ПРАЙМ
ВТБ начнет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках
ВТБ первым из банков РФ запустил в своих отделениях обслуживание клиентов на 13 иностранных языках, пока оно ведется в тестовом режиме и со временем перечень... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T08:28+0300
2024-09-03T08:28+0300
2024-09-03T08:28+0300
вэф-2024
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ первым из банков РФ запустил в своих отделениях обслуживание клиентов на 13 иностранных языках, пока оно ведется в тестовом режиме и со временем перечень языков может быть увеличен, сообщил банк. "ВТБ первым из российских банков в тестовом режиме запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках", - говорится в сообщении. "С учетом роста экономических связей России с дружественными странами, мы видим высокий интерес иностранцев к нашим банковским продуктам и сервисам. Главная проблема всегда – это языковой барьер, который мы будем убирать за счет "умных" технологий в общении и создавать максимально комфортные условия для обслуживания. Пока в списке языков у нас 13 самых популярных, что особенно актуально для Дальнего Востока. Посмотрим на их востребованность в дальнейшем и будем принимать решение о развитии проекта", – такие слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, сказанные на ВЭФ-2024, приводятся в сообщении. Взаимодействие с пользователем, как поясняет банк, осуществляется при помощи онлайн-переводчика, встроенного в планшет, который используют в отделениях сотрудники банка. Сервис "мгновенно распознает и переводит речь" пользователя, позволяя производить основные банковские операции. Для общения с клиентами уже доступны китайский, корейский, индийский (хинди), непальский, пакистанский (урду), арабский, азербайджанский, немецкий, французский, английский, испанский, а также узбекский и таджикский языки. Со временем перечень языков может быть увеличен. На сегодняшний день география пилотного проекта охватывает 12 офисов от Москвы до Дальнего Востока. В тестировании принимают участие отделения в Москве, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Чите и в Забайкальском крае. Решение тестируется при поддержке Акселератора ВТБ, работающего в рамках системы банка по работе с инновациями. По итогам пилотного проекта сервис может получить более широкое применение в офисной сети ВТБ. "Основная ценность нового решения ВТБ состоит в том, что оно позволяет взаимодействовать с пользователем на привычном ему языке, при этом вся чувствительная информация, включая его персональные данные и сведения о финансах, хранится на защищенных серверах банка", – цитирует пресс-служба слова заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вэф-2024, втб
ВТБ начнет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках
ВТБ впервые в России будет обслуживать клиентов на 13 иностранных языках
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ первым из банков РФ запустил в своих отделениях обслуживание клиентов на 13 иностранных языках, пока оно ведется в тестовом режиме и со временем перечень языков может быть увеличен, сообщил банк.
"ВТБ первым из российских банков в тестовом режиме запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках", - говорится в сообщении.
"С учетом роста экономических связей России с дружественными странами, мы видим высокий интерес иностранцев к нашим банковским продуктам и сервисам. Главная проблема всегда – это языковой барьер, который мы будем убирать за счет "умных" технологий в общении и создавать максимально комфортные условия для обслуживания. Пока в списке языков у нас 13 самых популярных, что особенно актуально для Дальнего Востока. Посмотрим на их востребованность в дальнейшем и будем принимать решение о развитии проекта", – такие слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, сказанные на ВЭФ-2024, приводятся в сообщении.
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Взаимодействие с пользователем, как поясняет банк, осуществляется при помощи онлайн-переводчика, встроенного в планшет, который используют в отделениях сотрудники банка. Сервис "мгновенно распознает и переводит речь" пользователя, позволяя производить основные банковские операции. Для общения с клиентами уже доступны китайский, корейский, индийский (хинди), непальский, пакистанский (урду), арабский, азербайджанский, немецкий, французский, английский, испанский, а также узбекский и таджикский языки. Со временем перечень языков может быть увеличен.
На сегодняшний день география пилотного проекта охватывает 12 офисов от Москвы до Дальнего Востока. В тестировании принимают участие отделения в Москве, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Чите и в Забайкальском крае. Решение тестируется при поддержке Акселератора ВТБ, работающего в рамках системы банка по работе с инновациями. По итогам пилотного проекта сервис может получить более широкое применение в офисной сети ВТБ.
"Основная ценность нового решения ВТБ состоит в том, что оно позволяет взаимодействовать с пользователем на привычном ему языке, при этом вся чувствительная информация, включая его персональные данные и сведения о финансах, хранится на защищенных серверах банка", – цитирует пресс-служба слова заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.