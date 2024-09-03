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ВТБ ожидает еще несколько значимых IPO в России
ВТБ ожидает еще несколько значимых IPO в России - 03.09.2024, ПРАЙМ
ВТБ ожидает еще несколько значимых IPO в России
ВТБ ожидает до конца 2024 года еще несколько значимых первичных размещений акций (IPO) российских компаний, средний размер которых может составить от 3 до 6... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T10:33+0300
2024-09-03T10:33+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ ожидает до конца 2024 года еще несколько значимых первичных размещений акций (IPO) российских компаний, средний размер которых может составить от 3 до 6 миллиардов рублей, рассказал журналистам член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "В 2024 году мы наблюдали высокую активность на рынке IPO – на публичном рынке появилось более 10 новых компаний из абсолютно разных секторов, включая сектор недвижимости, информационных технологий, лизинга, банковский сектор и т.д. При этом мы продолжаем наблюдать интерес к проведению IPO со стороны как компаний новой экономики, так и эмитентов из традиционных отраслей", - сказал он. При этом важно понимать, что IPO - это цикличный продукт, спрос на который меняется в зависимости от геополитической ситуации и макроэкономических факторов, таких как рост ВВП и денежно-кредитная политика, отметил Сергейчук. "Тем не менее, мы смотрим в будущее с оптимизмом и ожидаем увидеть еще несколько значимых размещений уже в 2024 году. При этом средний размер таких IPO, по нашим прогнозам, может составить от 3 до 6 миллиардов рублей", - сказал он. "В случае если в дальнейшем ключевая ставка будет снижаться, есть вероятность, что в 2025 году рынок IPO будет демонстрировать даже более высокую активность, чем в 2024 году. Опять же конкретное количество и размер сделок во многом будут зависеть от экономических и геополитических факторов, но при благоприятных рыночных условиях, мы видим возможность реализовать до 15 или даже 20 сделок IPO. При этом мы ожидаем, что рынок станет глубже, и есть существенная вероятность, что средний размер сделок в 2025 году станет больше", - заключил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, втб, вэф-2024
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, ВЭФ-2024
ВТБ ожидает еще несколько значимых IPO в России
Сергейчук: ВТБ ожидает до конца 2024 года еще несколько значимых IPO в России
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ ожидает до конца 2024 года еще несколько значимых первичных размещений акций (IPO) российских компаний, средний размер которых может составить от 3 до 6 миллиардов рублей, рассказал журналистам член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В 2024 году мы наблюдали высокую активность на рынке IPO – на публичном рынке появилось более 10 новых компаний из абсолютно разных секторов, включая сектор недвижимости, информационных технологий, лизинга, банковский сектор и т.д. При этом мы продолжаем наблюдать интерес к проведению IPO со стороны как компаний новой экономики, так и эмитентов из традиционных отраслей", - сказал он.
При этом важно понимать, что IPO - это цикличный продукт, спрос на который меняется в зависимости от геополитической ситуации и макроэкономических факторов, таких как рост ВВП и денежно-кредитная политика, отметил Сергейчук.
"Тем не менее, мы смотрим в будущее с оптимизмом и ожидаем увидеть еще несколько значимых размещений уже в 2024 году. При этом средний размер таких IPO, по нашим прогнозам, может составить от 3 до 6 миллиардов рублей", - сказал он.
"В случае если в дальнейшем ключевая ставка будет снижаться, есть вероятность, что в 2025 году рынок IPO будет демонстрировать даже более высокую активность, чем в 2024 году. Опять же конкретное количество и размер сделок во многом будут зависеть от экономических и геополитических факторов, но при благоприятных рыночных условиях, мы видим возможность реализовать до 15 или даже 20 сделок IPO. При этом мы ожидаем, что рынок станет глубже, и есть существенная вероятность, что средний размер сделок в 2025 году станет больше", - заключил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.