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В деле о некачественных бронежилетах появилась статья о даче взятки - 03.09.2024, ПРАЙМ
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В деле о некачественных бронежилетах появилась статья о даче взятки
В деле о некачественных бронежилетах появилась статья о даче взятки - 03.09.2024, ПРАЙМ
В деле о некачественных бронежилетах появилась статья о даче взятки
В рамках расследования уголовного дела о хищении денег на поставках некачественных бронежилетов для армии появилась статья о даче взятки, говорится в судебных... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T06:53+0300
2024-09-03T06:53+0300
криминал
коррупция
минобороны рф
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. В рамках расследования уголовного дела о хищении денег на поставках некачественных бронежилетов для армии появилась статья о даче взятки, говорится в судебных документах, имеющихся у РИА Новости. Сообщается, что с делом о хищениях при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны в одно производство соединено дело по факту дачи взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ) и посредничества в даче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК РФ) неустановленным должностным лицам военного ведомства. Лица, которые могут быть фигурантами дела по статье о даче взятки, не уточняются. В картотеке Басманного суда Москвы говорится, что фигурантами в посредничестве в даче взятки проходят Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Суд арестовал генерального директора ГК "Пикет" Андрея Есипова, руководителя службы безопасности Михаила Кальченко, а также финдиректора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили деньги, которые были выделены Минобороны РФ для реализации государственного контракта на поставку средств защиты. Они поставили по меньшей мере 20 040 бронежилетов, не соответствующих требованиям, которые предусмотрены контрактом. Обвиняемые, как указано в материалах, потратили средства государственного контракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы. ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров, а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Также у ГК "Пикет" есть денежные средства на 22 банковских счетах.
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криминал, коррупция, минобороны рф
Криминал, коррупция, Минобороны РФ
06:53 03.09.2024
 
В деле о некачественных бронежилетах появилась статья о даче взятки

В деле о поставке некачественных бронежилетов появилась статья о даче взятки

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. В рамках расследования уголовного дела о хищении денег на поставках некачественных бронежилетов для армии появилась статья о даче взятки, говорится в судебных документах, имеющихся у РИА Новости.
Сообщается, что с делом о хищениях при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны в одно производство соединено дело по факту дачи взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ) и посредничества в даче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК РФ) неустановленным должностным лицам военного ведомства.
Лица, которые могут быть фигурантами дела по статье о даче взятки, не уточняются.
Наручники.
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных бронежилетах
Вчера, 19:40
В картотеке Басманного суда Москвы говорится, что фигурантами в посредничестве в даче взятки проходят Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко.
Суд арестовал генерального директора ГК "Пикет" Андрея Есипова, руководителя службы безопасности Михаила Кальченко, а также финдиректора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По данным следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили деньги, которые были выделены Минобороны РФ для реализации государственного контракта на поставку средств защиты. Они поставили по меньшей мере 20 040 бронежилетов, не соответствующих требованиям, которые предусмотрены контрактом.
Обвиняемые, как указано в материалах, потратили средства государственного контракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы.
ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров, а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Также у ГК "Пикет" есть денежные средства на 22 банковских счетах.
 
КриминалкоррупцияМинобороны РФ
 
 
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