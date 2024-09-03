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Госдеп США одобрил продажу Японии техподдержки для эсминцев - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Госдеп США одобрил продажу Японии техподдержки для эсминцев
Госдеп США одобрил продажу Японии техподдержки для эсминцев - 03.09.2024, ПРАЙМ
Госдеп США одобрил продажу Японии техподдержки для эсминцев
Госдеп США одобрил продажу усовершенствованной технической поддержки и оборудования для японских эскадренных миноносцев с боевой информационно-управляющей... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T23:47+0300
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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Госдеп США одобрил продажу усовершенствованной технической поддержки и оборудования для японских эскадренных миноносцев с боевой информационно-управляющей системой (БИУС) Aegis.Государственный департамент одобрил возможную иностранную военную продажу Японии усовершенствованной технической поддержки для ракетных эсминцев класса Aegis и соответствующего оборудования на сумму около 150 миллионов долларов.В июле министерство обороны Японии опубликовало ежегодный доклад за 2024 год, в котором подтвердило намерение значительно усилить обороноспособность страны. Это будет достигнуто за счёт развёртывания новых ракетных систем, строительства судов с системой Aegis, совместной с США разработки перехватчиков гиперзвуковых боевых блоков и внедрения беспилотных технологий.
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япония, сша, эсминец
Вооружения, ЯПОНИЯ, США, Эсминец
23:47 03.09.2024
 
Госдеп США одобрил продажу Японии техподдержки для эсминцев

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Японии техподдержки для эсминцев на $150 млн

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Госдеп США одобрил продажу усовершенствованной технической поддержки и оборудования для японских эскадренных миноносцев с боевой информационно-управляющей системой (БИУС) Aegis.
Государственный департамент одобрил возможную иностранную военную продажу Японии усовершенствованной технической поддержки для ракетных эсминцев класса Aegis и соответствующего оборудования на сумму около 150 миллионов долларов.
В июле министерство обороны Японии опубликовало ежегодный доклад за 2024 год, в котором подтвердило намерение значительно усилить обороноспособность страны. Это будет достигнуто за счёт развёртывания новых ракетных систем, строительства судов с системой Aegis, совместной с США разработки перехватчиков гиперзвуковых боевых блоков и внедрения беспилотных технологий.
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ВооруженияЯПОНИЯСШАЭсминец
 
 
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