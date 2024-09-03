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Юань почти вышел на двухмесячный максимум
Юань почти вышел на двухмесячный максимум - 03.09.2024, ПРАЙМ
Юань почти вышел на двухмесячный максимум
Курс рубля во вторник усилил снижение против юаня, китайская валюта вышла в район максимумов с конца июня, следует из данных Московской биржи. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T22:23+0300
2024-09-03T22:23+0300
2024-09-03T22:23+0300
рынки
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник усилил снижение против юаня, китайская валюта вышла в район максимумов с конца июня, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек, до 12,12 рубля. В течение дня курс поднимался до 12,23 рубля за юань и обновил максимум с 21 августа, тогда он дорожал до 12,24 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 70,4 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 87,79 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню на Московской бирже в начале первой осенней недели остался под давлением и усилил во вторник снижение. При этом курс китайской валюты закрепляется выше психологической отметки 12 рублей и приблизился к максимумам с конца июня. "Курс юаня по-прежнему определяется на основании сделок на Московской бирже. Ключевым движущим фактором колебаний валютных курсов в настоящее время выступают опасения участников рынка относительно проведения платежей по внешнеэкономическим сделкам в иностранных банках, включая расчеты в юанях, и это несколько сдерживает ослабление рубля", — комментирует Николай Рясков из УК ПСБ. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 22.05 мск падала на 4,9%, до 73,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 101,9 пункта. ПРОГНОЗЫ На прошлой неделе курс биржевого юаня сильно отставал от внебиржевого, и теперь рынок может пытаться нивелировать эту разницу, ожидает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Завтра ожидаем движение "биржевого" юаня в диапазоне 12–12,25 рубля", — добавляет она. В связи с осторожными прогнозами касательно будущих трансграничных платежей в юанях, диапазон колебаний курса доллара на внебиржевом рынке и курса китайской валюты на бирже останется достаточно широким, считает Рясков из УК ПСБ. "Мы прогнозируем, что курс доллара в конце квартала будет находиться в пределах 90-93 рублей. До конца года мы не прогнозируем курса выше 100 рублей за доллар", — добавляет он.
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ПРАЙМ
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рынки, юань, мосбиржа
Юань почти вышел на двухмесячный максимум
Юань почти вышел на двухмесячный максимум
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник усилил снижение против юаня, китайская валюта вышла в район максимумов с конца июня, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек, до 12,12 рубля. В течение дня курс поднимался до 12,23 рубля за юань и обновил максимум с 21 августа, тогда он дорожал до 12,24 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 70,4 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 87,79 рубля.
Курс рубля к юаню на Московской бирже в начале первой осенней недели остался под давлением и усилил во вторник снижение. При этом курс китайской валюты закрепляется выше психологической отметки 12 рублей и приблизился к максимумам с конца июня.
"Курс юаня по-прежнему определяется на основании сделок на Московской бирже. Ключевым движущим фактором колебаний валютных курсов в настоящее время выступают опасения участников рынка относительно проведения платежей по внешнеэкономическим сделкам в иностранных банках, включая расчеты в юанях, и это несколько сдерживает ослабление рубля", — комментирует Николай Рясков из УК ПСБ.
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 22.05 мск падала на 4,9%, до 73,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 101,9 пункта.
На прошлой неделе курс биржевого юаня сильно отставал от внебиржевого, и теперь рынок может пытаться нивелировать эту разницу, ожидает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Завтра ожидаем движение "биржевого" юаня в диапазоне 12–12,25 рубля", — добавляет она.
В связи с осторожными прогнозами касательно будущих трансграничных платежей в юанях, диапазон колебаний курса доллара на внебиржевом рынке и курса китайской валюты на бирже останется достаточно широким, считает Рясков из УК ПСБ.
"Мы прогнозируем, что курс доллара в конце квартала будет находиться в пределах 90-93 рублей. До конца года мы не прогнозируем курса выше 100 рублей за доллар", — добавляет он.