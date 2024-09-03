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В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников

В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников - 03.09.2024, ПРАЙМ

В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников

Украинские лица, виновные в совершении тяжких международных преступлений в отношении своих граждан и граждан России, предстанут перед судом, заявила РИА Новости | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T08:56+0300

2024-09-03T08:56+0300

2024-09-03T08:56+0300

мария захарова

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Украинские лица, виновные в совершении тяжких международных преступлений в отношении своих граждан и граждан России, предстанут перед судом, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Киев ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, однако поставил условием введение отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении украинских граждан за военные преступления сроком на семь лет. Комментируя это, Захарова подчеркнула, что все попытки украинских преступников уйти от ответственности "обречены на провал". "Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники будут привлечены к суду и понесут заслуженное наказание", - указала представитель МИД.

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мария захарова, мид рф, украина, мус