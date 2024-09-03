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В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников - 03.09.2024, ПРАЙМ
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В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников
В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников - 03.09.2024, ПРАЙМ
В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников
Украинские лица, виновные в совершении тяжких международных преступлений в отношении своих граждан и граждан России, предстанут перед судом, заявила РИА Новости | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T08:56+0300
2024-09-03T08:56+0300
мария захарова
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Украинские лица, виновные в совершении тяжких международных преступлений в отношении своих граждан и граждан России, предстанут перед судом, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Киев ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, однако поставил условием введение отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении украинских граждан за военные преступления сроком на семь лет. Комментируя это, Захарова подчеркнула, что все попытки украинских преступников уйти от ответственности "обречены на провал". "Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники будут привлечены к суду и понесут заслуженное наказание", - указала представитель МИД.
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мария захарова, мид рф, украина, мус
Мария Захарова, МИД РФ, УКРАИНА, МУС
08:56 03.09.2024
 
В МИД пообещали привлечь к суду украинских преступников

Захарова: украинские лица, виновные в тяжких преступлениях, будут привлечены к суду

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Украинские лица, виновные в совершении тяжких международных преступлений в отношении своих граждан и граждан России, предстанут перед судом, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что Киев ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, однако поставил условием введение отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении украинских граждан за военные преступления сроком на семь лет.
Комментируя это, Захарова подчеркнула, что все попытки украинских преступников уйти от ответственности "обречены на провал".
"Украинские преступники, виновные в тяжких международных преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники будут привлечены к суду и понесут заслуженное наказание", - указала представитель МИД.
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
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