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В Финляндии резко высказались о Зеленском - 03.09.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии резко высказались о Зеленском
В Финляндии резко высказались о Зеленском - 03.09.2024, ПРАЙМ
В Финляндии резко высказались о Зеленском
На Украине в состоянии борьбы за выживание находится только режим украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T16:12+0300
2024-09-03T16:12+0300
россия
украина
владимир зеленский
президентские выборы на украине
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. На Украине в состоянии борьбы за выживание находится только режим украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."На Украине единственный, кто борется за свое выживание – это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского", — пишет эксперт.Президентский срок Зеленского закончился 20 мая текущего года. 31 марта на Украине должны были состояться президентские выборы, но они были отменены из-за военного положения и всеобщую мобилизацию в стране.
https://1prime.ru/20240903/ukraina-851300186.html
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россия, украина, владимир зеленский, президентские выборы на украине
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине
16:12 03.09.2024
 
В Финляндии резко высказались о Зеленском

Профессор Малинен: на Украине за выживание борется лишь режим Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. На Украине в состоянии борьбы за выживание находится только режим украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
"На Украине единственный, кто борется за свое выживание – это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского", — пишет эксперт.
Президентский срок Зеленского закончился 20 мая текущего года. 31 марта на Украине должны были состояться президентские выборы, но они были отменены из-за военного положения и всеобщую мобилизацию в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
"Нет никаких признаков". Зеленскому сообщили неприятную новость в США
11:36
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленскийпрезидентские выборы на Украине
 
 
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