https://1prime.ru/20240903/zelenskiy-851308641.html

В Финляндии резко высказались о Зеленском

В Финляндии резко высказались о Зеленском - 03.09.2024, ПРАЙМ

В Финляндии резко высказались о Зеленском

На Украине в состоянии борьбы за выживание находится только режим украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T16:12+0300

2024-09-03T16:12+0300

2024-09-03T16:12+0300

россия

украина

владимир зеленский

президентские выборы на украине

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. На Украине в состоянии борьбы за выживание находится только режим украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."На Украине единственный, кто борется за свое выживание – это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского", — пишет эксперт.Президентский срок Зеленского закончился 20 мая текущего года. 31 марта на Украине должны были состояться президентские выборы, но они были отменены из-за военного положения и всеобщую мобилизацию в стране.

https://1prime.ru/20240903/ukraina-851300186.html

украина

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россия, украина, владимир зеленский, президентские выборы на украине