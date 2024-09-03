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"Другого выхода нет". В Киеве призвали к импичменту Зеленского
"Другого выхода нет". В Киеве призвали к импичменту Зеленского - 03.09.2024, ПРАЙМ
"Другого выхода нет". В Киеве призвали к импичменту Зеленского
Лучшим решением для Украины при многочисленных провалах ВСУ и стремительном продвижении российских войск является смена власти, заявил бывший советник Леонида... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T19:47+0300
2024-09-03T19:47+0300
2024-09-03T20:00+0300
политика
украина
владимир зеленский
импичмент
импичмент президента
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Лучшим решением для Украины при многочисленных провалах ВСУ и стремительном продвижении российских войск является смена власти, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.Соскин утверждает, что очевидно, что люди, стоящие у власти в стране, не способны помочь Украине и украинскому народу. Если Верховный совет ещё функционирует, то необходимо начать процедуру импичмента в отношении Зеленского. Это должно быть сделано оппозицией. Лучшее решение — потребовать его немедленной отставки.Эксперт полагает, что только смена власти в Киеве и создание временного правительства могут изменить тяжёлое положение Украины. Необходимо создать временное правительство национального спасения — это единственный выход. Все, кто не согласен с политикой Зеленского, Ермака и других, должны объединиться для защиты интересов украинского народа.20 мая истек срок полномочий Зеленского. 31 марта должны были состояться выборы президента Украины, а в мае — инаугурация. Голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что выборы сейчас "не ко времени".
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, импичмент, импичмент президента
"Другого выхода нет". В Киеве призвали к импичменту Зеленского
Соскин: Украину может спасти только отставка Зеленского
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ.
Лучшим решением для Украины при многочисленных провалах ВСУ и стремительном продвижении российских войск является смена власти, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге
на YouTube.
Соскин утверждает, что очевидно, что люди, стоящие у власти в стране, не способны помочь Украине и украинскому народу. Если Верховный совет ещё функционирует, то необходимо начать процедуру импичмента в отношении Зеленского. Это должно быть сделано оппозицией. Лучшее решение — потребовать его немедленной отставки.
На Украине выступили за декларирование доходов офиса Зеленского
Эксперт полагает, что только смена власти в Киеве и создание временного правительства могут изменить тяжёлое положение Украины. Необходимо создать временное правительство национального спасения — это единственный выход. Все, кто не согласен с политикой Зеленского, Ермака и других, должны объединиться для защиты интересов украинского народа.
20 мая истек срок полномочий Зеленского. 31 марта должны были состояться выборы президента Украины, а в мае — инаугурация. Голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что выборы сейчас "не ко времени".