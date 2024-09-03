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Богатые заплакали: рост цен на все подряд коснулся даже их - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Богатые заплакали: рост цен на все подряд коснулся даже их
Богатые заплакали: рост цен на все подряд коснулся даже их - 03.09.2024, ПРАЙМ
Богатые заплакали: рост цен на все подряд коснулся даже их
Недовольство стоимостью жилья коснулось жителей самых богатых стран – цены в ряде стран ЕС выросли больше, чем до пандемии, в США та же тенденция, пишет FT. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T13:54+0300
2024-09-03T13:54+0300
цены на жилье
аренда квартиры
цены
сша
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Недовольство стоимостью жилья коснулось жителей самых богатых стран – цены в ряде стран ЕС выросли больше, чем до пандемии, в США та же тенденция, пишет FT.В частности, в Германии считают цены на жилье слишком высокими 46% опрошенных, выяснили эксперты Gallup на основания оценки настроений граждан 37 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Это исторический максимум – прежний был достигнут в 2023 году и составлял 42%.В Испании показатель составляет целых 62%, что является самым высоким значением со времен финансового кризиса. Больше всего ценами на жилье недовольны молодые люди до 30 лет, которые вынуждены жить с родителями и не имеют возможности создать свою семью.Кроме этого, более 30% респондентов разочарованы системой здравоохранения, образования и общественного транспорта.В США результате почти 60% граждан возмущены тем, что доступного жилья не хватает – как для покупки, так и в аренду. Если ситуация не изменится, то недовольство может отразиться на результатах выборов в США, намеченных на ноябрь 2024 года, пишет издание.
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цены на жилье, аренда квартиры, цены, сша, европа
цены на жилье, аренда квартиры, цены, США, ЕВРОПА
13:54 03.09.2024
 
Богатые заплакали: рост цен на все подряд коснулся даже их

FT: недовольство ценами на жилье в богатых странах выросло до максимума

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardВид на Нью-Йорк, США
Вид на Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Недовольство стоимостью жилья коснулось жителей самых богатых стран – цены в ряде стран ЕС выросли больше, чем до пандемии, в США та же тенденция, пишет FT.
В частности, в Германии считают цены на жилье слишком высокими 46% опрошенных, выяснили эксперты Gallup на основания оценки настроений граждан 37 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Это исторический максимум – прежний был достигнут в 2023 году и составлял 42%.
В Испании показатель составляет целых 62%, что является самым высоким значением со времен финансового кризиса. Больше всего ценами на жилье недовольны молодые люди до 30 лет, которые вынуждены жить с родителями и не имеют возможности создать свою семью.
Кроме этого, более 30% респондентов разочарованы системой здравоохранения, образования и общественного транспорта.
В США результате почти 60% граждан возмущены тем, что доступного жилья не хватает – как для покупки, так и в аренду. Если ситуация не изменится, то недовольство может отразиться на результатах выборов в США, намеченных на ноябрь 2024 года, пишет издание.
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