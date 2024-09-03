https://1prime.ru/20240903/zoloto-851312410.html

Рынок золота на Московской бирже в январе-августе вырос почти в два раза

Рынок золота на Московской бирже в январе-августе вырос почти в два раза - 03.09.2024, ПРАЙМ

Рынок золота на Московской бирже в январе-августе вырос почти в два раза

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-августа 2024 года увеличился в 1,8 раза (+78,4%) в сравнении с аналогичным периодом годом | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T18:04+0300

2024-09-03T18:04+0300

2024-09-03T18:04+0300

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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-августа 2024 года увеличился в 1,8 раза (+78,4%) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 65,4 тонны, по серебру – вырос на 78,4% — до 170,9 тонны, следует из материалов биржи. В денежном выражении на Московской бирже в январе-августе 2024 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 401,9 миллиарда рублей против 247,9 миллиарда рублей в аналогичный период 2023 года. Объем торгов в августе 2024 года золотом составил 8,122 тонны (на 56,8 миллиарда рублей), а серебром — 21,233 тонны (на 2,25 миллиарда рублей). По итогам 2023 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на общую сумму 469,8 миллиарда рублей против 122,8 миллиарда рублей в 2022 году — 32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра. Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище. Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организации: 56 банков, 33 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мосбиржа, золото, биржевые цены на золото